CoD Black Ops Cold War & Warzone: Neues Double-XP-Weekend angekündigt

In "Call of Duty Black Ops Cold War" und "Warzone" steht das nächste Double-XP-Event bevor. Ab morgen werdet ihr für eure Aktivitäten doppelt belohnt.

Mit einem Double-XP-Event wird das Ende der vierten Season gefeiert.

Double-XP-Events sind in der „Call of Duty“-Reihe eher die Regel. Und auch am kommenden Wochenende könnt ihr während euerer Scharmützel wieder reichlich Erfahrungspunkte abstauben. Auf Twitter gaben die Treyarch Studios die entsprechenden Zeiten bekannt.

Überraschungen gibt es dabei nicht. Einmal mehr startet das Double-XP-Weekend in „Call of Duty Black Ops Cold War“ und „Warzone“ am Freitag, bevor das Event am darauffolgenden Montag ausklingt. Nachfolgend die Zeiten:

Double-XP-Weekend Übersicht:

Start: 6. August um 19 Uhr

Ende: 9. August um 19 Uhr

Wo: Black Ops Cold War und Warzone

Mit dem neuen Double-XP-Weekend in „Black Ops Cold War“ und „Warzone“ wird das Ende der vierten Season gefeiert. Vergeben werden doppelte Erfahrungspunkte und Battle Pass XP, sodass ihr eure Fortschritte etwas schneller in die Höhe treiben könnt.

Zumindest die Zeit von „Call of Duty Black Ops Cold War“ nähert sich dem Ende. Der Launch des nächsten Shooters der populären Reihe rückt in greifbare Nähe. Der Launch des Titels soll im vierten Quartal des laufenden Jahres erfolgen.

Im jüngsten Geschäftsbericht war von einer neuen Premium-Erfahrung die Rede, die mit einer „unglaublichen Menge an Inhalten“, einem spannenden Setting und einer langfristigen Unterstützung aufwarten soll.

Unklar ist momentan, wann die vollständige Enthüllung des neuen „Call of Duty“ erfolgen wird. Offenbar wird der Shooter die Spieler in den Zweiten Weltkrieg verfrachten. Mehr zu „Call of Duty 2021“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

