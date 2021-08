Call of Duty 2021: Releasezeitraum, Singleplayer und mehr bestätigt

"Call of Duty 2021" erscheint Ende des Jahres.

Auch Activision Blizzard gehörte zu den Unternehmen, die in dieser Woche den Geschäftsbericht zum am 30. Juni 2021 zu Ende gegangenen Quartal vorlegten. In diesem sprach der Publisher unter anderem über das neue „Call of Duty“, das sich aktuell bei den „Call of Duty: WW2“-Machern von Sledgehammer Games in Arbeit befindet.

Einen konkreten Namen ließen sich die Verantwortlichen von Activision Blizzard zwar noch nicht entlocken, bestätigten aber wenig überraschend, dass der Release des neuen „Call of Dutys“ im vierten Quartal 2021 erfolgen wird. Des Weiteren ist im Geschäftsbericht von einer neuen Premium-Erfahrung die Rede, die mit einer „unglaublichen Menge an Inhalten“, einem spannenden Setting und einer langfristigen Unterstützung aufwarten wird.

Singleplayer, Multiplayer und Coop

„Von einem Setting, das die Spieler lieben werden, bis hin zu einer unglaublichen Menge an Inhalten in der Entwicklung, einschließlich eines umfangreichen Live-Ops-Plans, gehen wir davon aus, dass diese Veröffentlichung unglaublich gut ankommen wird“, führte Activision Blizzard bezüglich des nächsten „Call of Duty“-Kapitels aus und bestätigte eine Singleplayer-Kampagne, einen Multiplayer sowie einen Coop-Modus.

Zum Thema: Call of Duty Vanguard: Offizielle Enthüllung im August?

„Neben der Einführung eines großartigen nahtlosen Erlebnisses für aktuelle und Next-Gen-Konsolenspieler konzentrieren wir uns darauf, Warzone weiter zu integrieren und unsere direkte Beziehung zu unserer Spielerbasis für eine noch tiefere Content-Integration zwischen den Premium- und kostenlosen Erlebnissen und erheblichen Innovationen innerhalb von Warzone selbst zu stärken. Unsere Teams können es kaum erwarten, zu enthüllen, woran sie gearbeitet haben.“

Wann mit der offiziellen Präsentation des diesjährigen „Call of Duty“-Abenteuers, das uns wohl erneut an die Fronten des Zweiten Weltkriegs verfrachten wird, zu rechnen ist, verriet der kalifornische Publisher leider nicht.

Quelle: GameSpot

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty 2021