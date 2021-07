Call of Duty Warzone: Stabile 120FPS? PS5 vs. Xbox Series X im Performance-Check

Zum Abschluss der Woche bedachten uns die Redakteure von Digital Foundry mit einer aktuellen Performance-Analyse zu "Call of Duty Warzone". In dieser wird der Frage nachgegangen, auf welcher der beiden neuen Konsolen die technisch bessere Erfahrung geboten wird.

"Call of Duty Warzone" wurde für die Konsolen der neuen Generation optimiert.

Vor wenigen Tagen wurde der Battle-Royal-Shooter „Call of Duty Warzone“ mit einem entsprechenden Update für die Konsolen der neuen Generation optimiert.

Mit von der Partie war unter anderem die Unterstützung eines 120FPS-Modus. Kurz vor dem Start ins Wochenende bedachten uns die Redakteure von Digital Foundry mit einer ausführlichen Performance-Analyse, in der die Next-Gen-Fassung von „Call of Duty Warzone“ auf den Prüfstand gestellt wird. Dabei wird vor allem der Frage nachgegangen, ob die versprochene Darstellung in 120 Bildern die Sekunde auch wirklich erreicht wird und welche Konsole unter dem Strich die Nase vorne hat.

PS5 mit der stabileren Framerate

So viel vorweg: Einen eindeutigen Sieger zu küren, ist laut Digital Foundry dieses Mal nicht möglich, da sowohl die Xbox Series X-Version von „Call of Duty Warzone“ als auch ihr PS5-Pendant individuelle Vorteile bieten. Welche Fassung man bevorzugt, sei im Endeffekt von den eigenen Präferenzen abhängig. Demnach stemmt die PlayStation 5-Version bis auf wenige Ausnahmen stets die angepeilten 120FPS, während die Xbox Series X diesen Wert nur selten erreicht.

Meist schwankt die Framerate von „Call of Duty Warzone“ auf Microsofts neuer Konsole zwischen 90 und 110FPS. Dafür bietet sich auf der Xbox Series X das grafisch zum Teil deutlich bessere und schärfere Gesamtbild. Eine Begebenheit, die auch auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die PS5-Version intern in einer Auflösung zwischen 1512p und 1566 gerendert wird.

Die Xbox Series X-Umsetzung hingegen bringt es auf eine Auflösung 1920×2160 Bildpunkten, aus der anschließend eine Darstellung in 4K konstruiert wird. Somit richtet sich die Xbox Series X-Version an Spieler, die eine höhere Auflösung oder eine schärfere Grafik bevorzugen, während Anhänger hoher und vor allem stabiler Framerates in erster Linie auf der PS5 auf ihre Kosten kommen.

Weitere Details zur Performance von „Call of Duty Warzone“ auf den Konsolen der neuen Generation entnehmt ihr dem folgenden Video.

