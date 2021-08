Dotemu: Focus Home Interactive übernimmt die Streets of Rage 4-Macher

Wie der Publisher Focus Home Interactive bekannt gab, übernahm das Unternehmen das französische Entwicklerstudio Dotemu. Zuletzt machte Dotemu vor allem mit dem Beat'em Up "Streets of Rage 4" auf sich aufmerksam.

Focus Home Interactive übernahm das Studio Dotemu.

Auch in dieser Woche kam es in der Videospielindustrie wieder zur Übernahme von Studios. Den Anfang machte die schwedische Embracer Group, die gleich acht neue Studios erwarb.

Doch auch der französische Publisher Focus Home Interactive ist nicht untätig und gab nun die Übernahme von Dotemu bekannt. Das in Paris ansässige Entwicklerstudio Dotemu wurde im Jahr 2007 gegründet und machte sich in den vergangenen Jahren vor allem mit Remastered-Produktionen und der Entwicklung von 2D-Retro-Titeln einen Namen.

Das Studio hinter Streets of Rage 4

Zu den bekanntesten Titeln, für die Dotemu zuletzt verantwortlich war, gehören das Beat’em Up „Streets of Rage 4“, „Final Fantasy VIII Remastered“, „Windjammers“ sowie „Wonder Boy: The Dragon’s Trap“. Derzeit arbeitet das französische Studio an weiteren Projekten wie „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ oder „Metal Slug Tactics“.

Zum Thema: Embracer Group: 3D Realms, CrazyLabs und weitere Studios übernommen

„Unter Beibehaltung der redaktionellen und strategischen Unabhängigkeit, die es erfolgreich gemacht hat, wird Dotemu in der Lage sein, seinen Projekten noch mehr Ehrgeiz zu verleihen und sich die Möglichkeit zu geben, das Dienstleistungsangebot für Studios zu erweitern“, kommentierte Focus Home Interactive die Übernahme von Dotemu.

„Damit ist Dotemu ideal positioniert, um seinen ehrgeizigen Wachstumsplan zur mittelfristigen Verdreifachung des Umsatzes zu erreichen.“

