Samurai Warriors: Neuer Meilenstein erreicht – Koei Tecmo Games nennt Verkaufszahlen

"Samurai Warriors 5" erschien kürzlich in Europa.

Zum Abschluss der Woche gaben die Verantwortlichen des japanischen Publishers Koei Tecmo Games bekannt, dass die Action-Serie „Samurai Warriors“ den nächsten kommerziellen Meilenstein erreichte.

Wie es heißt, verkauften sich die diversen Ableger der Reihe weltweit mittlerweile mehr als acht Millionen Mal. Ihren Anfang nahm die „Samurai Warriors“-Franchise, die bei den „Dynasty Warriors“-Machern von Omega Force entsteht, mit dem ersten Ableger. Dieser erschien in Japan unter dem Namen „Sengoku Musou“ im Jahr 2004 für die PlayStation 2 und die Xbox.

Auch in Europa ging die Serie mit „Samurai Warriors 5“ vor ein paar Tagen in ihre nächste Runde. „Samurai Warriors 5“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf den New-Generation-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S gespielt werden.

Neben den bekannten Massenschlachten der Reihe bekam „Samurai Warriors 5“ unter anderem einen komplett neuen Grafikstil spendiert. Zu den weiteren Neuerungen gehören die Musou-Aktionen, die ihren Einzug in die Serie feiern – inklusive den neugeschaffenen Musou-Frenzy-Angriffen, mit dem die Gegner einfach weggeblasen werden können.

„Diese Aktionen werden im lebendigen Stil der japanischen Tuschemalerei dargestellt, der die Samurai Warriors-Serie elegant weiterentwickelt, um die Sengoku-Zeit auf atemberaubende Weise zum Leben zu erwecken“, so die Entwickler weiter.

The #SamuraiWarriors series has sold over 8 million copies worldwide!

Experience the latest release #SamuraiWarriors5 available on PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC Steam! Not sure? Give the demo a try!

Thank you for the love and support everyone! #KTFamily pic.twitter.com/jKjfAalmBh

— KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) August 6, 2021