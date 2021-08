Studie: Etwa einer von drei Männern spielt lieber weibliche Figuren

Laut einer aktuellen Studie bevorzugt etwa jeder dritte männliche Spieler eine weibliche Spielfigur.

Mittlerweile kommt es fast schon regelmäßig vor, dass Spieler in einem Game die Wahl haben, ob sie dieses lieber mit einem männlichen oder einem weiblichen Charakter bestreiten wollen. Eine aktuelle Studie von Quantic Foundry widmet sich nun den Präferenzen der Gamer und kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass etwa einer von drei Männern lieber mit einer weiblichen anstatt einer männlichen Figur spielt.

Studie: Gamer bevorzugen oft Spielfiguren desselben Geschlechts

Im Rahmen der Studie warfen die Verantwortlichen einen Blick auf die Anzahl der Spieler, die es vorziehen, mit einem Charakter des anderen Geschlechts ein Videospiel zu erleben. Darüber hinaus wurden ebenfalls non-binäre Geschlechtsoptionen, sowohl für das Spieler- als auch für das Charaktergeschlecht, in die Untersuchung einbezogen.

Insgesamt haben 500.000 Spieler und Spielerinnen weltweit an der Umfrage teilgenommen. Im sogenannten Gamer Motivation Profile können die Teilnehmer einen persönlichen Bericht über ihre Spielmotivation erhalten. Wenn ihr ebenfalls bei dieser Umfrage mitmachen möchtet, dann klickt einfach auf diesen Link. Zusätzlich führten die Verantwortlichen noch eine Reihe von optionalen Umfragen durch und sammelten Antworten von 2956 Spielern.

Bemerkenswert sei laut den Verantwortlichen, dass insbesondere Spielerinnen am liebsten einen Charakter desselben Geschlechts spielen, genauer 76% der Befragten. Non-binäre Spieler ziehen non-binäre Spielfiguren derweil nur knapp weiblichen Charakteren vor. Die Verteilung liegt in dieser Gruppe bei 38% (non-binär) zu 33% (weiblich).

Von den männlichen Spielern würden 29% eine weibliche Spielfigur bevorzugen, während Spielerinnen nur in 9% der Fälle lieber einen Helden als eine Heldin spielen würden. Dies würde letztendlich bedeuten, dass selbst in Genres, die überwiegend von männlichen Spielern gespielt werden, ein „mäßig starkes Interesse an einem spielbaren weiblichen Charakter“ vorhanden sei.

Studie: Verschiedene Theorien, warum männliche Spieler weibliche Figuren bevorzugen

Zudem kam die Studie noch zu weiteren interessanten Ergebnissen. So seien männliche Spieler, die am liebsten mit weiblichen Figuren spielen würden, „tendenziell älter, während es bei Frauen keinen Altersunterschied zwischen denen gibt, die lieber männliche oder weibliche Charaktere spielen.“ Sowohl Männer als auch Frauen, die lieber mit non-binären Figuren spielen würden, seien derweil „jünger als diejenigen, die eine weibliche Figur bevorzugen.“

Des Weiteren würde sich auch die Motivation zwischen männlichen und weiblichen Gamern unterscheiden. Männliche Spieler, die weibliche Figuren bevorzugen, würden einen großen Wert auf Individualität und deren Gestaltung legen, während Frauen, die lieber mit männlichen Figuren spielen, „bei der Zerstörung […] punkten.“

Warum ein nicht unerheblicher Teil der männlichen Spieler nun weibliche Charaktere bevorzugen würde, da sind sich die Verantwortlichen der Studie nicht sicher. Möglich wäre, dass Männer „ihre Geschlechtsidentität eher in sichereren digitalen Umgebungen“ erforschen oder dass es bei Figuren, die speziell „für den männlichen Blick konzipiert seien“, möglich sei, „den Körper von Frauen zu objektivieren und zu kontrollieren.“

Denkbar wären jedoch ebenfalls psychologische Faktoren, etwa dass weibliche Figuren in Spielen mit Multiplayer-Fokus besser behandelt werden würden. Zudem würden weibliche Avatare oft als „schwächer angesehen“, was einigen Spielern einen „psychologischen Vorteil“ gegenüber dem Gegner verschaffen könnte. Letztendlich würde allerdings keine dieser Theorien erklären, wieso gerade ältere Männer lieber eine weibliche Figur spielen.

Spielt ihr lieber mit männlichen oder weiblichen Charakteren?

