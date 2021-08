Aliens Fireteam Elite: Kostenlose Seasons und Next-Gen-Upgrades bestätigt

"Aliens Fireteam Elite" erscheint nächste Woche.

In wenigen Tagen erscheint mit dem kooperativen Shooter „Aliens Fireteam Elite“ der neueste Titel der Cold Iron Studios.

Kurz vor dem Release des düsteren Shooters gingen die Entwickler noch einmal auf die Inhalte und Extras ein, die Spieler zum Preis von 40 US-Dollar beziehungsweise Euro erhalten. Geboten werden beispielsweise kostenlose Seasons, die in regelmäßigen Abständen stattfinden und neue Herausforderungen und Belohnungen mit sich bringen. Ebenfalls versprochen wurde ein kostenloses Next-Gen-Upgrade, das eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde sowie der 4K-Auflösung unterstützt.

Darüber hinaus wiesen die Macher der Cold Iron Studios darauf hin, dass das Studio bewusst auf kostenpflichtige Lootboxen und Pay2Win-Mechaniken verzichten wird. Und sollte euch mal nicht der Sinn nach Coop-Gefechten stehen, ist es zudem möglich, offline und alleine ins Gefecht zu ziehen.

Zum Thema: Aliens Fireteam Elite: Hive-Trailer stimmt auf den Launch ein

„Aliens Fireteam Elite“ wird am kommenden Dienstag, den 24. August 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series x/S veröffentlicht und die Spieler in die Welt von „Aliens“ verfrachten, wo sie sich zahlreichen Missionen stellen und in diesen den Kampf gegen die Xenomorph-Bedrohung aufnehmen.

Weitere Details sowie alle relevanten Neuigkeiten und Videos zu „Aliens Fireteam Elite“ warten in unserer Themen-Übersicht auf euch.

$40 for Aliens gets you:

*FREE gameplay Season updates

*FREE next-gen console upgrades (4K/60fps)

*Offline solo play available (3 player co-op online)

*No pay2win microtrans or lock boxes

*Blast Xenos in the face

*Laugh as your friends fall to acid damage#AliensFireteamElite pic.twitter.com/0TBMA01U2b

— Higgs (@MattHighison) August 16, 2021