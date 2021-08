Aliens Fireteam Elite: Hive-Trailer stimmt auf den Launch ein

"Aliens Fireteam Elite" kommt im August auf den Markt.

Kurz vor dem Launch von „Aliens Fireteam Elite“ kann ein Blick auf einen neuen Trailer geworfen werden. Viele Szenen offenbart der recht kurze Clip nicht. Allerdings verdeutlicht er noch einmal, mit welchen Horden ihr euch herumplagen müsst.

Auch auf die Möglichkeit der Vorbestellung von „Aliens Fireteam Elite“ wird aufmerksam gemacht. Verkauft wird der Titel unter anderem im PlayStation Store und bei Amazon:

„Aliens: Fireteam Elite“ ist ein kooperativer Third-Person-Survival-Shooter aus dem „Alien“-Universum, in dem sich euer Feuerteam aus Marines in einen Kampf um die Eindämmung der sich entwickelnden Xenomorph-Bedrohung stürzt.

Im Koop-Shooter stellt ihr euch an die Seite von zwei Spielern oder KI-Teammitgliedern und kämpft gegen Wellen furchterregender Xenomorphs und Weyland-Yutani-Synths. Gleichzeitig könnt ihr euren Colonial Marine individualisieren und aus einer Vielzahl von Klassen, Waffen, Ausrüstungsgegenständen und Vorteilen wählen, um im Survival-Shooter den Gefahren zu trotzen.

Das kürzlich angekündigte Day One-Update umfasst zudem einen Hordemodus. Hinzu kommen verschiedene Balancing-Anpassungen in allen Schwierigkeitsgraden, mit denen in der finalen Version des Shooters für faire und ausgeglichene Feuergefechte gesorgt werden soll.

„Aliens Fireteam Elite“ wird am 24. August 2021 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht. Mehr zum Shooter halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

