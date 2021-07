Aliens Fireteam Elite: Die Dateigrößen der PlayStation-Versionen

"Aliens Fireteam Elite" befindet sich bei den Cold Iron Studios in Entwicklung.

Über den Twitter-Account „PlayStation Game Size“ wurde heute die Dateigröße der PS5- und der PS4-Version von „Alien Fireteam Elite“ verkündet. Die Person dahinter machte in der Vergangenheit stets mit korrekten Informationen auf sich aufmerksam.

Nur wenig Speicher wird benötigt

Auf Sonys neuer Konsole wird der kooperative Third-Person-Shooter gerade einmal 12,5 Gigabyte an Speicherplatz verbrauchen. Die PS4-Fassung ist lediglich 0,4 Gigabyte größer. Hier werden auf eurer Festplatte 12,9 Gigabyte eingenommen. Damit fällt die Dateigröße des neuen „Alien“-Spiels recht kompakt aus.

Die PlayStation-Spieler werden ohne Problem miteinander spielen können. Mit den Xbox- und den PC-Spielern werdet ihr euch nicht zusammenschließen können, weil Crossplay nicht unterstützt wird.

Im Spiel geht es darum, mit bis zu zwei Mitspielern in vier verschiedenen Kampagnen unzählige Alien-Kreaturen zu bekämpfen. Die Handlung ist 23 Jahre nach dem Ende der als Vorbild dienenden Filmtrilogie angesiedelt. Dabei werdet ihr mehr über die bekannte Horror-Reihe erfahren.

Mit welchen Kreaturen ihr es im Shooter zu tun bekommt, erfahrt ihr hier. Dort werden die sechs verschiedenen Xenomorph-Rassen vorgestellt. Auch zwei der insgesamt fünf spielbaren Klassen wurden bereits näher beleuchtet.

Umfangreiche Gameplay-Szenen zum Spiel findet ihr im unterhalb verlinkten Artikel:

Related Posts

„Aliens Fireteam Elite“ wird am 24. August dieses Jahres für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC via Steam veröffentlicht. Die Preload-Phase beginnt zwei Tage vorher.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Aliens Fireteam Elite