Disney Classic Games Collection: Weitere Retro-Sammlung vor der Ankündigung?

Allem Anschein nach dürfen wir uns in Kürze auf die offizielle Ankündigung der "Disney Classic Games Collection" freuen. Dies lässt zumindest eine entsprechende Altereinstufung des Entertainment Software Rating Boards vermuten.

Allem Anschein nach dürfen sich Fans der klassischen Disney-Abenteuer beziehungsweise der entsprechenden Serien in Kürze über die Ankündigung einer neuen Retro-Sammlung freuen.

Die Rede ist von der „Disney Classic Games Collection“, die vom Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) kürzlich mit einer Alterseinstufung versehen wurde. Als Entwickler wird das auf Remastered-Produktionen spezialisierte Studio Nighthawk Interactive genannt, das in der Vergangenheit bereits die „Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King“-Sammlung entwickelte.

Offizielle Ankündigung in Kürze?

Erscheinen wird die „Disney Classic Games Collection“ laut dem ESRB für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch. Auch wenn eine Stellungnahme von offizieller Seite noch aussteht, könnte diese bereits in den kommenden Wochen folgen, da eine Alterseinstufung durch das ESRB nicht selten auf eine bevorstehende Ankündigung hindeutet.

In der ESRB-Beschreibung zur „Disney Classic Games Collection“ heißt es: Dies ist eine Sammlung klassischer Plattformer, die auf den Disney-Filmen Aladdin, The Lion King und The Jungle Book basieren. Die Spieler rennen und springen durch Levels und verwenden Schwerter, Früchte oder Swipe-and-Pounce-Angriffe, um Feinde (z. B. Wachen, Vögel, Schlangen, Affen) zu treffen.“

„Der Kampf wird durch Schwerthiebgeräusche und Schmerzensschreie unterstrichen; Feinde verschwinden in Rauchwolken, wenn sie besiegt werden. Einige Feinde und Bosse schießen Projektile (z. B. Pfeile) auf den Charakter der Spieler.“

