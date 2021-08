Tetris Effect: Connected-Update mit Crossplay veröffentlicht

Fortan könnt ihr euch gemeinsam den Blöcken stellen.

„Tetris Effect Connected“ hat die PS4 erobert. Mit der neuen Version könnt ihr euch mit anderen Spielern verbinden und die Herausforderungen gemeinsam meistern.

Aktuelle Besitzer von „Tetris Effect“ erhalten die Connected-Version kostenlos, indem sie das entsprechende Update auf die Plattform ihrer Wahl laden. Das Connected-Update führt den plattformübergreifenden Multiplayer ein. Spieler auf verschiedenen Plattformen können mit der neuen Raum-ID-Funktion recht simpel Freundschaftsspielen beitreten.

In Freundschaftsspielen ist ein Zuschauermodus verfügbar. Ein Raum kann insgesamt bis zu acht Personen aufnehmen, sodass die maximale Anzahl der Zuschauer je nach Modus fünf im Connected-Modus und sechs in einem der 1v1-Modi beträgt.

Classic Score Attack wird wiederum mit einer neuen Funktion bestückt, um die europäische (PAL) Version des Original-Tetris zu replizieren. Sie hat eine geringere Framerate, schnellere horizontale Bewegungen und eine höhere Schwerkraft in späteren Spielabschnitten.

Connected-Launch-Bundle veröffentlicht

Passend zur Veröffentlichung des Connected-Updates wurde eine neue Version von „Tetris Effect“ veröffentlicht. Es ist das „Tetris Effect: Connected Launch Bundle“, das zum Preis von 39,99 Euro aus dem PlayStation Store geladen werden kann.

Zu den Inhalten des Paketes zählen:

Tetris Effect: Connected

Tetris Effect Soundtrack Sampler by Hydelic

2 Tetris Effect Dynamic Themes

7 Tetris Effect Profile Avatars

„Tetris Effect: Connected fügt eine ganz neue, umfassende Multiplayer-Erweiterung mit brandneuen Koop- und kompetitiven Online- und lokalen Multiplayer-Modi zu der großen Vielfalt an süchtig machenden und innovativen Singleplayer-Modi hinzu, für die Tetris Effect bekannt ist“, so die Macher in der PR-Beschreibung. Nachfolgend ein Trailer zu „Tetris Effect Connected“:

