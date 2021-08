Xuan-Yuan Sword VII: Die PS4-Version des RPGs hat einen Termin – Neuer Trailer

"Xuan-Yuan Sword VII" erscheint im September 2021.

Zumindest auf dem PC fand das chinesische Action-Rollenspiel „Xuan-Yuan Sword VII“ bereits vor einer Weile den Weg in den Westen.

Nachdem bisher in den Sternen stand, wann auch die Konsolen an der Reihe sind, sorgten Softstar Entertainment und Eastasiasoft nun für Klarheit. Wie die beiden Studios bekannt gaben, wird „Xuan-Yuan Sword VII“ in Europa ab dem 30. September 2021 für die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich sein. Angeboten wird das Fantasy-Abenteuer hierzulande sowohl in Form einer Download-Version als auch ganz klassisch in einer Retail-Fassung.

Trailer stimmt auf das vor euch liegende Abenteuer ein

Passend zur heutigen Enthüllung des europäischen Releasetermins zeigt sich „Xuan-Yuan Sword VII“ in einem frisch veröffentlichten Trailer. Dieser liefert euch zum einen frische Spielszenen aus dem Action-Rollenspiel. Darüber hinaus gehen die verantwortlichen Entwickler von Softstar Entertainment etwas näher auf die Charaktere und die Geschichte des Fantasy-Abenteuers ein.

Zur Geschichte des Rollenspiels führen die Macher aus: „Xuan-Yuan Sword VII ist ein ARPG, das in der chinesischen Geschichte und Mythologie verwurzelt ist. Die Spieler übernehmen die Rolle von Taishi Zhao, einem ruhigen und zuverlässigen Schwertkämpfer, der versehentlich in ein tragisches Schicksal verwickelt wurde. Um seine geliebte Familie zu beschützen, begibt er sich auf eine Reise in dieses chaotische Reich, um die Wahrheit zu finden.“

