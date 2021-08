PlayStation Now: 1 Monat für 1 Euro – Angebot im PS Store

PlayStation Now ist im PlayStation Store im Angebot. Noch bis Montag könnt ihr euch einen Monat für nur einen Euro sichern und den Dienst in Ruhe testen.

Mit PlayStation Now könnt ihr unzählige Spiele streamen.

Falls ihr euch bisher nicht dazu durchringen konntet, PlayStation Now zu abonnieren, dann wird das neuste Angebot von Sony vielleicht auf euer Interesse stoßen. Im PlayStation Store könnt ihr den einmonatigen Zugang für nur einen Euro erwerben. Nachfolgend gelangt ihr direkt zum Angebot, das bereits am 23. August wieder endet und sich an Neukunden richtet.

PlayStation Now: 1 Monat für 1 Euro

Um PS Now kaufen zu können, benötigt ihr laut Sony eine Kredit-/Debitkarte oder ein PayPal-Konto, das mit eurem PSN-Konto verknüpft ist.

Zu beachten ist, dass sich der Testmonat in ein Abo umwandelt, sofern ihr nicht kündigt. Versäumt ihr die Frist, zahlt ihr monatlich 9,99 Euro. Gekündigt werden kann jeweils zum Ende eines Abrechnungszeitraums. Eine Anleitung dazu

Für die zufriedenstellende Nutzung von PlayStation Now muss eure Internetverbindung gewisse Bedingungen erfüllen. Sony empfiehlt eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 5 Mbit/s bzw. 15 Mbit/s für 1080p. Unterstützte Spiele können ebenfalls heruntergeladen werden.

Mit einer PlayStation Now-Mitgliedschaft erhaltet ihr einen Zugriff auf Hunderte Spiele, die ihr auf PS5, PS4 und PC spielen könnt. Die PS4-, PS3- und PS2-Games können gestreamt werden, während PS4-Spiele auch auf die PlayStation 4 geladen werden dürfen.

Mehr zu PlayStation Now und Co:

Die Auswahl an Spielen wird regelmäßig erweitert. Welche Neuzugänge es im August gab, erfahrt ihr in dieser Meldung. Weitere Details zu PlayStation Now sind in der verlinkten Themen-Übersicht zusammengefasst.

