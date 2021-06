PlayStation Now: Die meistgespielten Titel im Frühling

In diesem Artikel erfahrt ihr, welche PS Now-Spiele im Frühling am beliebtesten waren. Dabei wurden sowohl die PlayStation- als auch die PC-Spieler berücksichtigt.

Die Mitglieder von PlayStation Now spielten am liebsten "Marvel's Avengers" und "Horizon Zero Dawn".

Sony Interactive Entertainment blickt noch einmal auf das Frühjahr 2021 zurück und gab bekannt, welche Spiele auf PlayStation Now in diesem Zeitraum am meisten gespielt wurden. Dabei hat sich das Unternehmen an der weltweit erfassten Spielzeit orientiert.

Die meistgespielten PS Now-Spiele auf der PlayStation

Marvel’s Avengers (noch bis zum 5. Juli erhältlich) Horizon Zero Dawn Call of Duty: Black Ops 3 F1 2020 WWE 2K19

Die meistgespielten PS Now-Spiele auf dem PC

Bloodborne Horizon Zero Dawn The Last of Us Marvel’s Avengers Detroit: Become Human

Das hochgelobte Action-Rollenspiel „Horizon Zero Dawn“ und das Superhelden-Abenteuer „Marvel’s Avengers“ sind demnach auf beiden Plattformen sehr beliebt. Die PC-Spieler stürzen sich vor allem auf (ehemalige) PlayStation-Exclusives.

Neben „Marvel’s Avengers“ ist übrigens das Fantasy-Rollenspiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ bis zum 6. September verfügbar. Ansonsten bekommt ihr durch eine Mitgliedschaft von fünf bis zehn Euro im Monat die Neuauflage von „Virtua Fighter 5“, „Borderlands 3“ und „Nioh“ geboten.

Welche Spiele in diesem Monat dazu gekommen sind, erfahrt ihr im unterhalb verlinkten Artikel. Damit haben die Verantwortlichen von Sony in erster Linie das 30. Jubiläum von „Sonic“ gefeiert.

Mit PlayStation Now könnt ihr auf ein umfangreiches Spiele-Angebot zugreifen und dadurch in den Genuss von hunderten Klassikern aus allen Konsolengenerationen kommen. Auf der offiziellen Seite von PlayStation-Seite erhaltet ihr eine Übersicht aller vorhandenen Titel. Die Spiele können wahlweise herunterladen oder gestreamt werden.

