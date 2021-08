Destiny 2: Kommende Erweiterung „Die Hexenkönigin“ und „Saison der Verlorenen“ offiziell enthüllt – Details, Trailer und mehr

Am gestrigen Abend haben die Verantwortlichen von Bungie zahlreiche neue Details zu den kommenden sowie neuen Inhalten des Online-Shooters „Destiny 2“ enthüllt. Unter anderem wurde bestätigt, dass die neue Erweiterung „Die Hexenkönigin“ am 22. Februar 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC und Google Stadia erscheinen wird.

Savathûn und ihre Strahlende Brut

Die Hüter werden sich in „Die Hexenkönigin“ einigen nie dagewesenen Feinden entgegenstellen müssen, wobei sie auch die Wahrheit über Savathûn, die Hexenkönigin, herausfinden können. Mit Savathûns Thronwelt wird auch ein neuer Zielort auf die Spieler werden, an dem die Strahlende Brut auf sie warten wird. Dabei handelt es sich um Schar-Feinde, die ebenfalls Lichtkräfte einsetzen können. Durch das Waffen-Crafting-Feature kann man erstmals eigene Waffen mit einzigartigen Mod-Kombinationen, Shadern und fortschrittlichen Stats schmieden. Die Glefe wird wiederum als neuer Waffentyp hinzugefügt und als First-Person-Nahkampfwaffe einige mächtige Angriffe ermöglichen.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Jahrelang haben sich Savathûns Pläne entfaltet, während sie die Gestalt vertrauenswürdiger Verbündeter angenommen und ein Netz aus Lügen gesponnen hat, das sich über die Galaxie ausbreitet. Mit der kommenden Veröffentlichung von Destiny 2: Die Hexenkönigin erfahren Hüter die Wahrheit hinter ihrem teuflischen Plan und stellen sich einer nie dagewesenen Herausforderung: Feinden, die das Licht nutzen, das bisher den Hütern vorbehalten war.“

Die Erweiterung soll auch neue Herausforderungen mit sich bringen. Unter anderem werden eine neue 6-Spieler-Aktivität mit Spielersuche, ein neuer Raid im Herzen eines versunkenen Pyramidenschiffs und mehr versprochen.

Des Weiteren kann man „Die Hexenkönigin“ bereits vorbestellen, wodurch man sofortigen Zugriff auf eine Exotische Geist-Hülle, ein Legendäres Abzeichen und Bonus-Gegenstände erhält. Käufer der Digital Deluxe Edition werden auch die Exotische Geste „Das Enigma“ erhalten. In der Sonderedition sind neben der neuen Erweiterung auch alle Saisonpässe für Jahr 5, zwei Dungeons, und mehr enthalten.

Saison der Verlorenen hat begonnen

Zudem hat Bungie die „Saison der Verlorenen“ an den Start gebracht. Sie wird bis zum 22. Februar 2022 aktiv sein und bringt Mara Sov, die Königin der Erwachten, in die Träumende Stadt zurück. Sie möchte Kontakt zu Savathûn aufnehmen, wobei Mächte aufeinandertreffen, ungewöhnliche Bündnisse geschlossen und Mysterien noch rätselhafter werden.

Man kann auch die Erwachten-Technologie zum Leben erwecken und in der 6-Spieler Aktivität „Astral-Ausrichtung“ Erfolg haben. Dabeirichtet man das Ley-Linien-Netzwerk aus und findet einen Weg durch das Zersplitterte Reich. Eine neue exotische Quest wird ebenfalls geboten. Zu dieser heißt es von offizieller Seite: „Eine mächtige Waffe, die Mara Sov für ihren Bruder Uldren in Obhut genommen hat. Wer Agers Zepter in den Händen hält, erhält Zugang zu Bereichen im Zersplitterten Reich, die bisher unzugänglich waren. Entwirrt die Schichten der Erwachten-Sicherheitsvorkehrungen und erlangt die Exotische Waffe, bevor sie in die falschen Hände gerät.“

Abschließend haben die Entwickler auch eine Crossplay-Unterstützung ins Spiel gebracht. Somit können die Hüter plattformübergreifend miteinander spielen. Weitere Details kann man bereits den neuen Trailern entnehmen:

