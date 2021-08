Midnight Fight Express: Kompromissloser Brawler im neuen Trailer präsentiert

Mit "Midnight Fight Express" entsteht beim polnischen Entwickler Jacob Dzwinel aktuell ein klassischer Brawler für die Konsolen und den PC. Dieser wurde im Rahmen der Gamescom 2021 in einem neuen Trailer präsentiert.

"Midnight Fight Express" erscheint im Sommer 2022.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Humble Games arbeitet der polnische Entwickler Jacob Dzwinel derzeit am kompromisslosen Brawler „Midnight Fight Express“, der sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet.

Auch „Midnight Fight Express“ gehörte zu den Titeln, die uns am gestrigen Mittwoch Abend im Rahmen des „Opening Night Live“-Events zur Gamescom 2021 präsentiert wurden. Der entsprechende Trailer steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und liefert euch frische Eindrücke aus dem Brawler. In den Mittelpunkt rücken wenig überraschend die knallharten Gefechte von „Midnight Fight Express“.

Der Release erfolgt 2022

„Midnight Fight Express“ wird von offizieller Seite als ein Kampfspiel beschrieben, das eine Mischung aus Old-School-Brawler und rasantem Motion-Capture-Kampf darstellt. Um euch gegen die zahlreichen Widersacher zu behaupten, greift ihr auf unterschiedliche Kampfstile und diverse Waffen zurück. Auch eure Umgebung könnt ihr in die Kämpfe einbeziehen und euch diese zunutze machen.

Zum Thema: Hoa: Handgezeichneter Puzzle-Plattformer veröffentlicht – Trailer & Details

Im Laufe eures Abenteuer levelt ihr euren Charakter auf und erhaltet dadurch Zugriff auf neue Fähigkeiten, Vorzüge und kosmetische Extras. „Midnight Fight Express“ erscheint im Sommer 2022 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch.

