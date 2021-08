Deadpool: Suda51 bringt sich als möglicher Entwickler eines neuen Titels ins Gespräch

In einem Interview sprach Goichi Suda, der kreative Kopf hinter der "No More Heroes"-Franchise, über seine Zukunft. Wie Suda51 unter anderem zu verstehen gab, würde er zukünftig gerne an einem "Deadpool"-Titel arbeiten.

Der kreative Kopf hinter "No More Heroes" hätte Interesse an einem neuen "Deadpool"-Titel.

In diesem Monat veröffentlichte der japanische Game-Designer Goichi Suda, der auch unter seinem Pseudonym Suda51 bekannt ist, mit „No More Heroes 3“ sein neuestes Projekt exklusiv für Switch.

Passend dazu sprach Suda51 in einem von IGN geführten Interview über seine Pläne für die Zukunft. Eigenen Angaben zufolge hat der Designer mit der „No More Heroes“-Reihe abgeschlossen und möchte sich in den kommenden Jahren neuen kreativen Herausforderungen stellen. Fast schon folgerichtig bestätigte Suda51 zudem, dass er aktuell an gleich mehreren neuen Marken arbeitet.

Suda bekundet Interesse an Deadpool oder Shatterstar

Bei den neuen Marken soll es im besten Fall jedoch nicht bleiben. Stattdessen würde Suda51, der vor allem für seine ausgefallenen Ideen bekannt ist, gerne Charakteren wie Shatterstar oder Deadpool zu einem Comeback in der Welt der Videospiele verhelfen. Scherzhaft merkte er an, dass er für entsprechende Projekte zur Verfügung stehen würde, wenn sich Marvel bei ihm melden sollte.

Zum Thema: Hotel Barcelona: Ein neues Lebenszeichen zu Suda 51s Horror-Projekt

„Aber [in Bezug auf] die Art von Dingen, die ich gerne tun würde, würde ich auch gerne mit Marvel an einem Shatterstar- oder Deadpool-Spiel arbeiten. Etwas im Stil von Grasshopper. Vielleicht eine Art Quicksilver-Titel. Also Marvel, ihr wisst Bescheid“, wird Suda51 zitiert.

Wann mit der offiziellen Ankündigung kommender Titel aus dem Hause Grasshopper zu rechnen ist, verriet Suda51 leider nicht.

