Battlefield 2042: Beta-Start offenbar in Kürze und Gameplay-Leak – Update

Die Vollversion von "Battlefield 2042" lässt bis Oktober 2021 auf sich warten.

Update: Inzwischen gibt es einen weiteren Hinweis auf den bevorstehenden Start der Beta. Der mögliche Termin lässt sich einem „Battlefield 2042“-Produkteintrag des italienischen Händlers Media World entnehmen.

Dort heißt es: „Wenn du dieses Produkt bis zum 3. September vorbestellst, erhältst du vom 6. bis 11. September Zugang zur frühen Beta des Spiels.“

Meldung vom 31. August: Viele Fans warten ungeduldig auf den Beta-Start von „Battlefield 2042“. Doch die Testphase könnte unmittelbar bevorstehen. Die Influencer von PietSmiet brachten auf Twitter den Streamplan für die kommenden Tage in den Umlauf. Und für Samstag ist die Übertragung der Beta von „Battlefield 2042“ geplant.

Da es noch keine offizielle Ankündigung des Beta-Termins gibt, kann vermutet werden, dass die wohl nicht zufällige Nennung der Testphase Teil der Promotion ist.

Dass sich im Hintergrund tatsächlich etwas tut, verdeutlichen neue Einträge in den Stores von Microsoft und Sony. Während die Redmonder den Eintrag, blieb der Eintrag im PlayStation noch unter der Oberfläche. Er wurde jedoch vonentdeckt. Der Download der Beta ist in beiden Fällen noch nicht möglich.

Die Beta wird gestaffelt starten, wobei Vorbesteller einen zeitlichen Vorteil erhalten. So bekommen frühe Kunden einen „Early Access zur offenen Beta“, wie sich dem Produkteintrag von „Battlefield 2042“ im PlayStation Store entnehmen lässt.

Diesen Vorteil wird es auch zum Release des Spiels geben: Spieler, die sich für die Gold Edition oder Ultimate Edition von „Battlefield 2042“ entscheiden, dürfen ab dem 15. Oktober 2021 in den Shooter eintauchen. Die Standard Edition wird eine Woche später am 22. Oktober 2021 freigeschaltet. Der Preload der Release-Version von „Battlefield 2042“ steht ab dem 11. Oktober 2021 zur Verfügung.

Während die Details zur Beta in den kommenden ein oder zwei Tagen erwartet werden, kann ein erneuter Blick auf „Battlefield 2042“ geworfen werden. Denn in den Tiefen des Internets tauchten weitere Spielszenen auf. Entdeckt wurde der Gameplay-Leak auf Twitter. Gezeigt werden im nachfolgenden Clip verschiedene Waffen des kommenden Shooters:

🚨BIG #Battlefield2042 LEAK🚨

Here are some of the weapons from the play test. This video shows weapons shooting, reloading and showcases an overall idea of each weapon! (There will be more weapons on launch, obviously)

RETWEET + FOLLOW @BF2042News before it gets deleted! pic.twitter.com/ChlpIf2uH1

— COD and BF2042 Leaks 💧 (@CODBF2042Leaks) August 30, 2021