Battlefield 2042: EA und DICE machen die Verschiebung offiziell

Was in den vergangenen Stunden bereits durch die Gerüchteküche geisterte, wurde nun auch von offizieller Seite bestätigt. So wird sich der ambitionierte Shooter "Battlefield 2042" in der Tat um ein paar Wochen verschieben.

"Battlefield 2042" verschiebt sich um ein paar Wochen.

Im Laufe des gestrigen Tages erreichte uns das Gerücht, dass sich der von DICE entwickelte „Battlefield 2042“ kurzfristig verschieben wird.

Dies wollten zumindest verschiedene Insider in Erfahrung gebracht haben. Nachdem zunächst Unklarheit darüber herrschte, wie umfangreich die Verschiebung ausfallen wird, sorgten Electronic Arts und DICE nun für Klarheit. In einer kurzen Stellungnahme bestätigten die beiden Studios die Verschiebung und gaben bekannt, dass „Battlefield 2042“ nun für einen Release am 19. November 2021 vorgesehen ist. Ursprünglich sollte der Shooter bereits im nächsten Monat veröffentlicht werden.

Entwickler sprechen von unvorhergesehenen Herausforderungen

„Der Aufbau der nächsten Generation von Battlefield während einer globalen Pandemie hat unsere Entwicklungsteams vor unvorhergesehene Herausforderungen gestellt“, heißt es in der Ankündigung. „Angesichts der Größe und des Umfangs des Spiels hatten wir gehofft, dass unsere Teams auf dem Weg zur Veröffentlichung wieder gemeinsam in unseren Studios sein würden.“

Weiter führen die Verantwortlichen aus: „Angesichts der anhaltenden Bedingungen, die dies nicht zulassen, und der harten Arbeit, die die Teams von zu Hause aus leisten, halten wir es für wichtig, uns die zusätzliche Zeit zu nehmen, um die Vision von Battlefield 2042 für unsere Spieler umzusetzen.“

„Battlefield 2042“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

An update from the Battlefield team pic.twitter.com/K53VNM2tTz — Battlefield (@Battlefield) September 15, 2021

