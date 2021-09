No Man’s Sky: Update 3.63 behebt Trophy-Bug und weitere Fehler

Ab sofort steht ein neues Update bereit, mit dem das Weltraum-Abenteuer "No Man's Sky" auf die Version 3.63 gehoben wird. Mit dem Patch werden diverse Fehler behoben, die sich mit dem großen "Frontiers"-Update einschlichen.

Passend zum fünften Jubiläum wurde das Weltraum-Abenteuer „No Man’s Sky“ vor wenigen Tagen mit dem umfangreichen „Frontiers“-Update bedacht.

Neben diversen Grafik-Upgrades oder neuen Features wie dem Siedlungsbau schlichen sich mit dem umfangreichen Content-Update leider auch diverse Fehler ein. Die Entwickler von Hello Games reagierten umgehend und stellten heute den Patch 3.63 bereit, mit dem zahlreiche Bugs in Angriff genommen werden. Unter anderem wurden die Absturzursachen behoben, die in den Siedlungen oder beim Bau der eigenen Basis auftreten konnten.

Der Changelog liefert weitere Details

Ebenfalls der Vergangenheit gehören laut offiziellen Angaben die Darstellungsprobleme des Basis-Baus im VR-Modus an. Selbiges gilt für die fehlerhaften Trophäen, die auf der PlayStation 5 nicht wie vorgesehen freigeschaltet wurden, oder die Stromversorgung der eigenen Basis, die nach dem Frontiers-Update mit diversen Problemen zu kämpfen hatte.

Zum Thema: No Man’s Sky Frontiers: Siedlungsbau, Grafik-Updates und mehr stehen bereit – Trailer

Darüber hinaus besserten die Macher von Hello Games bei der Performance nach und reduzierten die Ladezeiten der Siedlungen. Alle weiteren Details zum „No Man’s Sky“-Update auf die Version 3.63 liefert euch der ausführliche Changelog, den ihr auf der offiziellen Website findet.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu No Man's Sky