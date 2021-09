No Man’s Sky Frontiers: Siedlungsbau, Grafik-Updates und mehr stehen bereit – Trailer

Mit "Frontiers" steht ab sofort das nächste umfangreiche Update zum Weltraum-Abenteuer "No Man's Sky" bereit. Geboten werden diverse Neuerungen wie der Siedlungsbau, grafische Verbesserungen, neue dekorative Gegenstände sowie Anpassungen am Bau-Menü.

"No Man's Sky: Frontiers" ist ab sofort erhältlich.

In den vergangenen Wochen wiesen die Entwickler von Hello Games bereits darauf hin, dass sich Spieler von „No Man’s Sky“ noch auf die eine oder andere Überraschung freuen dürfen.

Heute machte das Studio Nägel mit Köpfen und stellte das umfangreiche „Frontiers“-Update vor, das pünktlich zum fünften Jubiläum des Weltraum-Abenteuers erscheint. Zu den größten Neuerungen gehören die planetaren Siedlungen. Diese kleinen Gemeinschaften voller Leben und Verheißungen sind laut Hello Games jetzt auf allen bewohnten Planeten der Galaxien zu finden. Doch wo sich das Leben zusammenfindet, gibt es natürlich auch Probleme, die gelöst werden wollen.

Jede Siedlung wird prozedural generiert

Hier kommt ihr ins Spiel und könnt den Posten als Aufseher einer Siedlung bekleiden. Zu den Siedlungen führen die Entwickler aus: „Ihr könnt sie umbenennen und die Führung über die Bürger dort übernehmen. Die Siedler werden euch bezüglich Stadtplanung, Finanzverwaltung, politische Entscheidungen und Konfliktlösung aufsuchen. Jede Siedlung wird übrigens prozedural generiert, mit einzigartigen Gebäuden, Nachbarschaftslayouts, Farbschemata und toller Innen- sowie Außendekoration.“

Zum Thema: No Man’s Sky: Frontiers-Ankündigung und Video zum 5. Jubiläum

Siedlungen ohne Regierung beginnen klein, bescheiden und mit einer spärlichen Bevölkerung. Indem ihr die benötigten Ressourcen zur Verfügung stellt, könnt ihr das Wachstum der Siedlungen unterstützen und aktiv Einfluss auf ihr Schicksal nehmen. „Das Siedlerleben ist nicht immer harmonisch! Als Aufseher werdet ihr gelegentlich aufgefordert, Meinungsverschiedenheiten zwischen Siedlern zu lösen. Faire und mitfühlende Urteile führen dabei zu glücklicheren Bürgern“, heißt es hierzu weiter.

Neue Basen-Module, grafische Verbesserungen und mehr

Zu den weiteren Inhalten, die mit „Frontiers“ den Weg in „No Man’s Sky“ finden, gehören hunderte neue Module für den Bau eurer Basis, mit denen euch die Möglichkeit geboten wird, euch kreativ auszuleben. Hinzukommen mehr als 100 neue dekorative Objekte sowie überarbeitete Grafikeffekte. Und auch Nebulas, die für beeindruckende Eindrücke sorgen, wird endlich der Weg ins Spiel geebnet.

Zum Thema: No Man’s Sky: Update 3.53 behebt Abstürze und mehr – Changelog

Abschließend ist die Rede davon, dass sich die Entwickler von Hello Games das Nutzer-Feedback zum Bau-Menü zu Herzen nahmen und hier entsprechend nachbesserten. Geboten wird ein „sauberes, minimalistisches, kontextbezogenes HUD zum Platzieren, Skalieren, Drehen und Färben von Basisteilen“. In diesem seht ihr alle Gebäudeteile in einem einfach zu analysierenden Raster und habt somit einen optimalen Überblick über eure Basis.

Alle weiteren Details zum ab sofort erhältlichen „Frontiers“-Update von „No Man’s Sky“ findet ihr hier.

