No Man’s Sky: Frontiers-Ankündigung und Video zum 5. Jubiläum

"No Man's Sky" feiert den fünften Geburtstag. Auch ein neues Update befindet sich in der Pipeline. Die Bestätigung erfolgt in einem Video zum Jubiläum.

In den vergangenen Jahren kamen unzählige Inhalte hinzu.

Kaum zu glauben, aber „No Man’s Sky“ ist fünf Jahre alt. Am 9. August 2016 kam der von Hello Games entwickelte Titel auf den Markt. Damals sah es zunächst nicht danach aus, dass ein halbes Jahrzehnt nach dem Launch noch über das Weltraumabenteuer gesprochen wird. Doch nach einem enttäuschenden Launch zogen sich die Entwickler zurück und machten aus „No Man’s Sky“ ein Spiel, das den hohen Erwartungen der Spieler gerecht wurde.

VR, Expeditionen und mehr

Ein heute veröffentlichtes Jubiläumsvideo führt euch in einem rasanten Tempo durch die Entwicklung von „No Man’s Sky“. Hinzu kamen in den vergangenen Jahren beispielsweise der Basenbau, Bodenfahrzeuge, eine erweiterte Geschichte, die lang erwarteten Multiplayer-Features, VR-Kompatibilität, lebende Schiffe, Mechs, reitbare Kreaturen, ein Spieler-Hub, Expeditionen sowie eine verbesserte Grafik und prozedurale Generierung.

„Wir wussten, dass dies der Beginn einer Reise war, aber wir hätten nie erwartet, dass es eine so wilde Fahrt werden würde“, so Hello Games‘ Sean Murray rückblickend. „Heute möchten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um diesen Meilenstein gemeinsam zu würdigen. Es war nicht immer einfach, aber unser Leitstern waren immer die Spieler und die Community. Hinter jedem Update, jedem Video, jedem Feature und jeder Zeile in einer Patchnotiz steht ein Team, das sich so sehr um dieses Spiel kümmert.“

Frontiers angekündigt

Und trotz allem, was dem Spiel in den letzten fünf Jahren hinzugefügt wurde, ist Hello Games noch nicht fertig mit der Entwicklung. Das unten eingebundene Jubiläumsvideo endet mit einem Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird: Ein weiteres kostenloses Update für „No Man’s Sky“ namens „Frontiers“ ist in der Pipeline.

Viel ist über das Update noch nicht bekannt. Doch das Logo wird in der Art des Alien-Vorspanns enthüllt, wobei die Buchstaben langsam auf dem Bildschirm erscheinen, während ominöse Musik gespielt wird. Welchen tatsächlichen Hinweis Hello Games damit streuen möchte, bleibt abzuwarten. Mehr zu „No Man’s Sky“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

