Lost Judgment: Demo bestätigt – Release in Japan schon morgen

"Lost Judgment" bekommt eine Demo spendiert.

Vor wenigen Tagen wiesen Daten im PlayStation Store darauf hin, dass vor dem Release des Action-Titels eine spielbare Demo zu „Lost Judgment“ veröffentlicht wird.

In der Zwischenzeit kündigten Sega und die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios die Demo zu „Lost Judgment“ auch offiziell an. Wie bekannt gegeben wurde, wird diese zumindest in Japan bereits am morgigen Freitag, den 10. September 2021 für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlicht und kostenlos zur Verfügung gestellt. Wann der Westen an der Reihe ist, wurde bisher leider nicht verraten.

Diverse Zusatzinhalte nach dem Release geplant

Auch zu den Inhalten der Probefassung wurden bisher keine konkreten Details genannt. Spekuliert wird, dass die Demo den Anfang des Nachfolgers zeigen könnte. Die finale Version von „Lost Judgment“ wird ab dem 24. September 2021 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein und laut offiziellen Angaben nach dem Release mit diversen DLCs unterstützt.

Versprochen werden unter anderem das sogenannte „Detektiv-Essentials-Pack“ oder das Erweiterungspaket „Schulgeschichten“, das am 26. Oktober 2021 veröffentlicht und diverse neue Aktivitäten mit sich bringen wird.

Weitere Details zu den Download-Inhalten, die nach dem Release von „Lost Judgment“ erscheinen sollen, haben wir hier für euch zusammengefasst.

