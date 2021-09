Sherlock Holmes Chapter One: PS5-Release-Termin und neues Gameplay enthüllt

Der Release-Termin von "Sherlock Holmes Chapter One" steht fest, was zumindest für die New-Gen-Version gilt. Auch ein neuer Trailer kann angeschaut werden.

Ab November könnt ihr euch in das Abenteuer stürzen.

Nach vorangegangenen Gerüchten hat „Sherlock Holmes Chapter One“ heute einen finalen Release-Termin erhalten. Erscheinen wird der Titel demnach am 16. November 2021 für die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr anlässlich der Enthüllung des Veröffentlichungstermins einen Trailer, der in das neue Abenteuer einführt. Auch ein Gameplay-Video steht zur Ansicht bereit.

Last-Gen-Versionen erscheinen später

Falls ihr noch auf der PS4 oder Xbox One unterwegs seid, müsst ihr euch etwas länger in Geduld über. Wie wir im Laufe der Woche berichteten, erscheinen diese Versionen von „Sherlock Holmes Chapter One“ später als der Rest – aber nicht sehr viel später. Die Entwickler sprechen von ein paar Wochen. Der Grund für die Verschiebung liege darin, dass das Unternehmen mehr Zeit und ein wenig Spielraum braucht, um diese Versionen richtig fertigzustellen.

In „Sherlock Holmes Chapter One“ wird die Geschichte eines jungen Sherlock Holmes erzählt, noch weit bevor er zum weltberühmten Detektiv wird. „Äußerlich ist er ein junger, selbstbewusster, vielleicht sogar ein bisschen eingebildeter Mann, der immer noch versucht herauszufinden, wer er wirklich ist“, so Serge Chervonnyi, Head of Production bei Frogwares.

„Sherlock Holmes Chapter One“ startet damit, dass der junge Holmes gemeinsam mit seinem Freund Jon auf Cordona ankommt. Das Ziel der Reise ist es laut Hersteller, alte emotionale Wunden auszugraben und zu heilen. Euer Ziel liegt im Spielverlauf darin, das Geheimnis um den Tod der Mutter des Protagonisten zu lüften. „Ihr hattet immer das Gefühl, dass etwas nicht stimmt – jetzt bekommt noch mehr Gründe, die Wahrheit darüber herauszufinden“, so Chervonnyi weiter.

Während eurer Erkundungen werdet ihr auf verschiedene Geheimnisse stoßen, darunter Morde, vermisste Juwelen und ein entlaufener Elefant. Und auch die Features des DualSense-Controllers werden unterstützt. Nachfolgend das anfangs erwähnte Video zu „Sherlock Holmes Chapter One“. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

