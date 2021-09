Sherlock Holmes Chapter One: Releasetermin des Adventures durchgesickert?

Wieder einmal könnte der Xbox Store einem Publisher einen Strich durch die Rechnung gemacht und den Releasetermin eines Titels vor der offiziellen Ankündigung bestätigt haben. Dieses Mal geht es um das Adventure "Sherlock Holmes: Chapter One" aus dem Hause Frogwares.

"Sherlock Holmes: Chapter One": Die Last-Gen-Versionen erscheinen etwas später.

Im Laufe der Woche räumten die Entwickler von Frogwares bereits ein, dass die Xbox One- und PlayStation 4-Versionen von „Sherlock Holmes: Chapter One“ etwas später erscheinen werden.

Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass am morgigen Donnerstag, den 16. September 2021 ausgewählte Fragen der Spieler beantwortet werden sollen. Gut möglich, dass sich darunter auch der Releasetermin der PlayStation 5- beziehungsweise Xbox Series X/S-Umsetzungen befindet. Als Spielverderber entpuppt sich in diesen Stunden einmal mehr der Xbox Store, in dem ein möglicher Releasetermin für „Sherlock Holmes: Chapter One“ auftauchte.

Auf den New-Gen-Konsolen mit 4K & 60FPS

Wie sich einem entsprechenden Produkteintrag entnehmen lässt, soll die Xbox Series X/S-Version von „Sherlock Holmes: Chapter One“ am 16. November 2021 veröffentlicht werden. Sollte sich der Termin bewahrheiten, wird selbiges wohl für die PC- und PlayStation 5-Fassungen gelten. Offiziell bestätigt wurde der Termin bisher zwar nicht, allerdings erwies sich der Xbox Store in der Vergangenheit immer wieder als verlässliche Quelle.

Neben dem Releasetermin lieferte der besagte Produkteintrag technische Details zur Next-Gen-Version von „Sherlock Holmes: Chapter One“. Demnach dürfen sich Spieler auf den Konsolen der neuen Generation unter anderem auf eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde und die Unterstützung der 4K-Auflösung freuen.

„Sherlock Holmes: Chapter One“ versteht sich als ein Prequel zur Hauptreihe und wird neben fünf Hauptmissionen rund 30 Nebenquests bieten, in denen ihr regelmäßig vor moralische Entscheidungen gestellt werden.

