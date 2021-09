FIFA 22 FUT: Preview-Packs stehen zum Launch des diesjährigen Ablegers bereit

"FIFA 22" erscheint Anfang Oktober.

Anfang August ließ Andrew Wilson, der CEO von Electronic Arts, verlauten, dass die im Juni 2021 in „FIFA 21“ eingeführten Preview-Packs von der Community sehr positiv aufgenommen wurden.

Die Preview-Packs ermöglichen es den Spielern des Ultimate-Team-Modus, vor dem Kauf eines Karten-Pakets einen Blick auf die Kicker zu werfen, die im jeweiligen Paket enthalten sind. Nachdem bisher noch in den Sternen stand, ob das Feature den Weg in „FIFA 22“ finden wird, wurde heute bekannt gegeben, dass die Preview-Packs in diesem Jahr vom Launch weg mit von der Partie sein werden.

Das Feedback der Community gab den Ausschlag

Laut EA führte das positive Feedback der Spieler dazu, dass das Feature in „FIFA 22“ von Anfang an enthalten sein wird. „Nach einer positiven Resonanz bei den Fans nach ihrer Einführung in FIFA 21 werden die Preview Packs in FIFA 22 auf PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Stadia und PC verfügbar sein“, heißt es in der heutigen Ankündigung. „Zur Erinnerung, Vorschaupakete sind ein Pakettyp, in dem Sie alle darin enthaltenen spezifischen Gegenstände sehen können. Sobald Sie gesehen haben, was in dem Paket enthalten ist, können Sie das Paket entweder mit FUT-Münzen oder FIFA-Punkten kaufen.“

Neben den Preview-Paketen werden auch die klassischen Lootboxen enthalten sein, bei denen erst nach dem Kauf klar wird, welche Kicker enthalten sind. „Bei der Veröffentlichung können Sie Folgendes erwarten: Das Premium-Gold-Pack wird zusammen mit der Nicht-Preview-Version für die Vorschau mit einem 24-Stunden-Aktualisierungstimer verfügbar sein“, ergänzte EA. „Das Premium-Silver-Pack wird für eine 24-Stunden-Vorschau verfügbar sein – mit einem Aktualisierungstimer neben der Nicht-Vorschau-Version.“

„FIFA 21“ wird am 1. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S, Stadia und Switch erscheinen.

Quelle: GamesIndustry.biz

