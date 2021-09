Art of Rally: Release-Termin für PS5 und PS4

Ab Oktober könnt ihr euch in das Renngeschehen stürzen.

Das stylische Rennspiel „Art of Rally“ hat einen für PlayStation-Systeme gültigen Termin erhalten. Erscheinen wird es am 6. Oktober 2021 für PS4 und PS5, wie der zuständige Entwickler Funselektor bekanntgab. Anlässlich der Bekanntgabe des Release-Termins könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen einen Trailer anschauen.

„Art of Rally“ wird von sämtlichen Titel-Updates profitieren, die bisher auf anderen Plattformen veröffentlicht wurden. Das gilt ebenfalls für das Kenia-Update.

Über das Kenia Update:

6 neue Level in verschiedenen Locations, inklusive Mount Kenia und Lake Victoria

1 neue Rennstrecke

4 neue Wagen

2 neue Songs

Der Racer versteht sich als ein stilisiertes Rennspiel, das von der goldenen Ära des Rallyesports inspiriert ist und die Spieler an eine Reihe von Orten auf der ganzen Welt bringt. Als Beispiele können Finnland, Sardinien, Norwegen, Japan und Deutschland genannt werden.

In „Art of Rally“ könnt ihr euch in einem speziellen Karrieremodus weiterentwickeln, während das Spiel 61 ikonische Fahrzeuge aus den 1960er bis 1990er Jahren und 60 Rallye-Etappen umfasst. Darüber hinaus bietet „Art of Rally“ tägliche und wöchentliche Herausforderungen sowie einen Foto- und Wiederholungsmodus.

Features von Art of Rally laut Hersteller:

Erlebe die besten Jahre des Rallyesports im Karrieremodus

61 legendäre Rallye Wagen aus den 60ern, 70ern, 80ern, Gruppe B, Gruppe S, Gruppe A

60 Rennstrecken in Finnland, Sardinien, Norwegen, Deutschland und Japan

Tägliche und wöchentliche Herausforderungen mit Leaderboards

Foto- und Replay-Modi zum Teilen von Screenshots

Ghost Rennen: Teste deine Grenzen und übertreffe deine eigenen Highscores

„Art of Rally“ soll auch auf den Konsolen eine komplexe und realistische Fahrphysik mit einer minimalistischen Ästhetik vereinen. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer zur Termin-Ankündigung anschauen:

