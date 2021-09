Castlevania Advance Collection: Retro-Sammlung veröffentlicht – Trailer & Details

Die "Castlevania Advance Collection" ist ab sofort erhältlich.

Nach den Gerüchten der vergangenen Wochen machte Konami im Zuge der gestrigen Nintendo Direct-Ausgabe endlich Nägel mit Köpfen und kündigte die „Castlevania Advance Collection“ offiziell für die Konsolen und den PC an.

Die Retro-Sammlung wurde sofort nach der Ankündigung veröffentlicht und umfasst wie bereits spekuliert insgesamt vier Ableger der beliebten „Castlevania“-Reihe. Zum einen befinden sich die drei GameBoy Advance-Klassiker „Circle of the Moon“, „Castlevania: Harmony of Dissonance“ und „Castlevania: Aria of Sorrow“ an Bord. Hinzukommt das SNES-Abenteuer „Castlevania: Dracula X“.

Diese Extras werden geboten

Zu den interessantesten Features für Retro-Fans dürfte die Möglichkeit gehören, die enthaltenen Klassiker sowohl in einer überarbeiteten als auch in ihrer ursprünglichen Form zu genießen – mit jeweils eigenen Spielständen. Hinzukommen eine Rewind-Funktion, die Unterstützung des Quick-Save-Features, eine Enzyklopädie sowie ein Music-Player, der die kompletten Soundtracks der enthaltenen Klassiker umfasst.

Zum Thema: Castlevania: Neue Animationsserie offiziell angekündigt

Abgerundet wird die Retro-Sammlung von Artworks und Scans der originalen Verpackungen sowie der Möglichkeit, im Music-Player eigene Playlisten zu erstellen. Die „Castlevania Advance Collection“ ist zum Preis von knapp 20 Euro für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One sowie die Nintendo Switch erhältlich und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X/S gespielt werden.

Anbei der offizielle Trailer zum Release der Retro-Sammlung.

