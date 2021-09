AWAY The Survival Series: Der tierische Launch-Trailer zum Abenteuer des Kurzkopfgleitbeutlers

Ab sofort ist "AWAY: The Survival Series" in einer digitalen Fassung für die PlayStation-Systeme erhältlich. Passend dazu zeigt sich das tierische Abenteuer im offiziellen Launch-Trailer.

Mit „AWAY: The Survival Series“ veröffentlichten die Entwickler von Breaking Walls in dieser Woche ein Action-Adventure, das sich spürbar vom Allerlei des Genres abhebt.

So versteht sich „AWAY: The Survival Series“ als eine Art spielbare Dokumentation und rückt einen Kurzkopfgleitbeutler in den Mittelpunkt, der von euch durch das Spielgeschehen gesteuert wird. Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „AWAY: The Survival Series“ auf euch zukommt, und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, darf der obligatorische Launch-Trailer zum Release natürlich nicht fehlen.

Retail-Version erscheint Ende der Woche

„Macht perfekt getimte Sprünge von Baum zu Baum. Erklimmt das Blätterdach des Waldes, um einen einzigartigen Blick auf eure Welt zu werfen. Erforscht atemberaubende Umgebungen, in denen euer Überleben von eurer Fähigkeit abhängt, zu klettern, zu gleiten, zu schleichen und sich aus Schwierigkeiten herauszukämpfen“, heißt es zum Gameplay der spielbaren Natur-Doku.

„AWAY: The Survival Series“ ist ab sofort in Form einer Download-Version für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich. Wer sich den ungewöhnlichen Titel gerne ins heimische Regal stellen möchte, wird sich noch bis Ende der Woche gedulden müssen.

So erscheint die Retail-Version von „AWAY: The Survival Series“ am Freitag, den 1. Oktober 2021 für die PS4 und die PS5.

