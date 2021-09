Fabrik Games: Arbeitet das neue PlayStation-Studio an einem Horror-Abenteuer?

Wie in dieser Woche bekannt gegeben wurde, wurde Fabrik Games kürzlich von Firesprite Games übernommen. Doch woran arbeitet das englische Studio aktuell? Eine Stellenausschreibung von Fabrik Games könnte diesbezüglich erste Details liefern.

Fabrik Games wurde kürzlich von den Firesprite Studios übernommen.

Nachdem Firesprite kürzlich von Sony Interactive Entertainment übernommen wurde, gab das britische Studio in dieser Woche wiederum die Übernahme von Fabrik Games bekannt.

Wie es in der entsprechenden Ankündigung hieß, soll Fabrik Games die Firesprite Studios zukünftig bei den Arbeiten an Exklusiv-Titeln für die PlayStation-Systeme unterstützen. Doch woran arbeiten die Entwickler von Fabrik Games aktuell? Um weitere Details in Erfahrung zu bringen, durchstöberte die Community unter anderem die offizielle Website des englischen Studios und stieß dabei auf eine Stellenausschreibung, die bereits seit einer Weile auf dem Webauftritt von Fabrik Games zu finden ist.

Personal für einen Sci-Fi-Horror-Titel gesucht

Dieser lässt sich entnehmen, dass Fabrik Games nach einem Lead-Artist sucht beziehungsweise suchte, der an einem Science-Fiction-Horror-Titel arbeiten soll. Da sich die Verantwortlichen von Fabrik Games zu ihren Plänen für die Zukunft bisher nicht äußern wollten, bleibt jedoch abzuwarten, ob sich das besagte Projekt weiterhin in Entwicklung befindet und wann im Fall der Fälle mit der offiziellen Ankündigung zu rechnen ist.

Zuletzt arbeitete Fabrik Games mit den Firesprite Studios an „The Persistence“. Denkbar wäre daher, dass sich die Spieler auf kurz oder lang auf einen Nachfolger zu „The Persistence“ freuen dürfen, der dann allerdings exklusiv für die PlayStation-Plattformen erscheint.

Warten wir die Entwicklung der nächsten Monate ab.

