Far Cry 6: Hinweise auf ein Multiplayer-Spin-off entdeckt?

Mit etwas Glück können erste Spieler schon jetzt Hand an den Ende der Woche erscheinenden Shooter "Far Cry 6" legen. In der Welt des Titels stieß der Youtube-Nutzer "JorRaptor" auf den Hinweis, dass Ubisoft möglicherweise an einem Multiplayer-Spin-off zu "Far Cry" arbeitet.

"Far Cry 6" erscheint Ende der Woche.

Zu den nächsten potenziellen Highlights, die in den kommenden Wochen das Licht der Welt erblicken, dürfte unter anderem Ubisofts Open-World-Shooter „Far Cry 6“ gehören.

Schon jetzt kamen vereinzelte Spieler in den Genuss ihrer Kopie und hatten die Möglichkeit, die Spielwelt von „Far Cry 6“ etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Der YouTube-Nutzer „JorRaptor“ stieß dabei auf den Hinweis, dass ein bisher nicht näher genanntes Studio von Ubisoft an einem Multiplayer-Spin-off zu „Far Cry 6“ beziehungsweise zur „Far Cry“-Reihe an sich arbeiten könnte.

Liefert ein QR-Code den entscheidenden Hinweis?

Als vermeintlich entscheidenden Hinweis zieht „JorRaptor“ einen QR-Code heran, den er in der Welt von „Far Cry 6“ entdeckte und umgehend scannte. Nach dem Scan ist ein rund sechs Sekunden langer Clip zu sehen, der unter anderem eine Karte mit drei Pfeilen zeigt, bei denen spekuliert wird, dass es sich um Spieler handeln könnte. Darüber hinaus gibt es auch einen kurzen Blick auf Tiermarker sowie eine Aufnahme eines Spielers, der von einer gepanzerten Kreatur angegriffen wird.

Zum Thema: Far Cry 6: Munitionstypen, Pferde, Transmog im Video und 17 Minuten Gameplay

Dies wiederum führt zu Schüssen und Blutspritzern auf der Karte. Denkbar wäre, dass das mögliche Multiplayer-Spin-off ein Teil der Post-Launch-Unterstützung von „Far Cry 6“ ist, die uns in den kommenden Monaten beispielsweise ein Remaster zu „Far Cry 3: Blood Dragon“ oder Missionen bescheren wird, in denen wir in die Rolle bekannter „Far Cry“-Bösewichte wie Vaas schlüpfen können. Offiziell bestätigt wurde bisher allerdings nichts.

„Far Cry 6“ erscheint am 7. Oktober 2021 unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Far Cry 6