Babylon’s Fall: Der dritte Beta-Test hat einen Termin – PS5 mit von der Partie

Wie Platinum Games bekannt gab, wird der dritte Beta-Test zu "Babylon's Fall" Mitte des kommenden Monats an den Start gebracht. Mit an Bord sind verschiedene technische und spielerische Verbesserungen, die auf Basis des Community-Feedbacks vorgenommen wurden.

"Babylon's Fall" befindet sich bei Platinum Games in Entwicklung.

Aktuell arbeiten die japanischen Entwickler von Platinum Games an dem neuen Action-Rollenspiel „Babylon’s Fall“, das vor dem Release im Rahmen einer mehrteiligen Beta getestet wird.

Im Zuge eines Berichts zur kürzlich zu Ende gegangenen zweiten Beta gingen die Macher von Platinum Games nicht nur auf die spielerischen Verbesserungen ein, die auf Basis des Community-Feedbacks vorgenommen wurden. Darüber hinaus bekam die dritte Phase der Beta einen Termin spendiert. Diese startet hierzulande am 15. November 2021 um 11 Uhr unserer Zeit und wird über einen Zeitraum von 48 Stunden zur Verfügung gestellt.

PlayStation 5-Spieler mischen ebenfalls mit

Folgerichtig ist am 17. November 2021 um 11 Uhr wieder Schluss. In der dritten Phase der Beta dürfen erstmals auch Spieler auf der PlayStation 5 mitmischen. Gleichzeitig bekommt die dritte Beta eine Unterstützung des Cross-Plattform-Multiplayers sowie diverse Verbesserungen spendiert.

Eigenen Angaben zufolge nahmen die Entwickler von Platinum Games unter anderem Optimierungen am grundlegenden Gameplay vor: „In den Phasen 1 und 2 des Closed Beta-Tests haben wir auch Feedback von vielen Spielern zum Gameplay erhalten, in dem wir auf träge Bewegungen und geringe Reaktionsfähigkeit sowie auf einen allgemeinen Mangel an Spannung hingewiesen haben.“

„Wie in unserem vorherigen Bericht erwähnt, werden die Action-Elemente des Spiels größere Verbesserungen und Anpassungen erhalten“, heißt es weiter.

