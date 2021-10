Overwatch 2: Gameplay-Videos liefern umfangreiche Eindrücke aus dem aktuellen Playtest

"Overwatch 2" erscheint wohl im Sommer 2022.

Bereits seit einer ganzen Weile wird bei Blizzard Entertainment am Multiplayer-Shooter „Overwatch 2“ gearbeitet, der sich für die Konsolen sowie den PC in Entwicklung befindet.

Im Zuge des Grand-Finals-Wochenendes der „Overwatch League“ stellten die Entwickler von Blizzard Entertainment nicht nur die überarbeiteten Versionen der beiden Charaktere Bastion und Sombra vor. Darüber hinaus hatten ausgewählte Spieler die Gelegenheit, Hand an „Overwatch 2“ zu legen und sich selbst von den Neuerungen und Verbesserungen zu überzeugen, die der Nachfolger spendiert bekam.

Videos ermöglichen einen ausführlichen Blick auf den Nachfolger

Um der wartenden Community einen weiteren Eindruck von dem, was „Overwatch 2“ technisch wie spielerisch zu bieten hat, zu vermitteln, stellte Blizzard Entertainment ausführliche Gameplay-Videos bereit, die aus einem Playtest im Zuge des Grand-Finals-Wochenendes der „Overwatch League“ stammen. Die neuen Spielszenen haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

„Overwatch 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Nintendos Switch in Entwicklung. Zu den größten Neuerungen gehört die Tatsache, dass dieses Mal mehr Wert auf eine PvE-Komponente gelegt wird. So warten neben den obligatorischen Multiplayer-Gefechten auch Story-Missionen, in denen unter anderem auf die Geschichten der enthaltenen Charaktere eingegangen wird.

Bisher unbestätigten Berichten zufolge soll „Overwatch 2“ für eine Veröffentlichung im nächsten Sommer vorgesehen sein.

