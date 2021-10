Overwatch: Das „Halloween Terror“-Event kehrt mit neuen Skins zurück

"Overwatch": Das Halloween-Event startet heute.

In einer aktuellen Mitteilung wiesen die Entwickler von Blizzard Entertainment darauf hin, dass sich die Spieler von „Overwatch“ am heutigen Dienstag über eine Rückkehr des „Halloween Terror“-Events freuen dürfen.

Im Rahmen des Halloween-Events erhält die „Overwatch“-Community die Möglichkeit, diverse exklusive Skins freizuschalten – für jeweils 3.000 Credits pro Skin. Zu den gebotenen neuen Outfits gehören ein Pennywise-artiger Skin für Roadhog und frische Skins für Brigitte, Echo und Reinhardt. Einen ersten Eindruck von den neuen Skins vermitteln euch passende Teaser, die Blizzard Entertainment via Twitter zur Verfügung stellte.

Nachfolger soll im Sommer 2022 erscheinen

Im Laufe der Woche stellten die Entwickler von Blizzard Entertainment frische Gameplay-Videos zu „Overwatch 2“ bereit, die aus einem aktuellen Playtest stammen und euch einen ausführlichen Blick auf den Nachfolger ermöglichen. Wer die besagten Videos verpasst haben sollte, kann sie sich hier zu Gemüte führen. Wann „Overwatch 2“ im Endeffekt erscheinen soll, ist aktuell noch unklar.

Zum Thema: Overwatch 2: Die überarbeiteten Versionen von Bastion und Sombra vorgestellt

Bisher unbestätigten Berichten zufolge ist der Release von „Overwatch 2“ für den Sommer 2022 vorgesehen. Erscheinen wird das Sequel, das neben dem Multiplayer auch eine PvE-Komponente umfasst, für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Nintendos Switch.

Scared yet? 🎈 Overwatch Halloween Terror returns Oct 12! pic.twitter.com/2Pz9u4jmTq — Overwatch (@PlayOverwatch) October 10, 2021

I’m back. 🛡️ 🔨 Lift your spirits as Draugr Reinhardt in Overwatch Halloween Terror. Live Oct 12. pic.twitter.com/U56ZeOnlUC — Overwatch (@PlayOverwatch) October 10, 2021

Love at first bite. 🧛‍♀️ Fly into the darkness as Vampire Bat Echo (Legendary). Overwatch Halloween Terror begins Oct 12! pic.twitter.com/iDMJdQstSc — Overwatch (@PlayOverwatch) October 11, 2021

