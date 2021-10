Riders Republic: World-Trailer zeigt verschiedene Locations

"Riders Republic" verweilt ab Ende Oktober im Handel.

Ubisoft hat weiteres Videomaterial zu „Riders Republic“ veröffentlicht. Aussagekräftiges Gameplay-Material bekommt ihr nach dem Start des unten eingebundenen Clips zwar nicht zu Gesicht. Doch zeigt euch der „World Trailer“, in welche Welt euch der Titel versetzt. So erhaltet ihr Einblicke in die einzelnen Orte der Spielewelt.

„Riders Republic“ konfrontiert euch mit verschiedenen Sportarten. Zur Verfügung stehen Mountainbikes, Skier, Snowboards, Wing Suits und Raketen-Wingsuits, die euch dabei behilflich sind, gegen andere Spieler anzutreten.

Die Macher versprechen eine lebendige Spielwelt, die den Nervenkitzel der Outdoor-Sportarten beherbergen soll. Des Weiteren wird ein Social Hub zum Erkunden einladen.

Mehr zu Riders Republic:

„Riders Republic“ erscheint nach einer kürzlich erfolgten Verschiebung am 28. Oktober 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One. Die Gold Edition umfasst das Hauptspiel, den Year 1 Pass, exotische Pakete, Ausrüstungsupgrades und die BMX-Sporterweiterung. Die Ultimate Edition enthält das Hauptspiel, den Year 1 Pass und vier exklusive Kosmetik-Pakete. New-Gen-Upgrades werden ohne Zusatzkosten angeboten.

Video auf Youtube anschauen

