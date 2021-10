Japan-Charts: Metroid Dread auf Platz 1 – Switch OLED feiert erfolgreichen Einstand

Aktuelle Zahlen aus Japan liegen vor. Daraus geht hervor, dass in der vergangenen Woche sowohl "Metroid Dread" als auch die OLED-Switch äußerst gefragt waren.

Die Switch-Verkäufe sind dank der neuen OLED-Variante massiv angestiegen.

Aktuelle Daten von der Famitsu zeigen auf, welche Konsolen und Videospiele sich letzte Woche in Japan am besten verkauft haben. Dabei wird ersichtlich, dass sowohl der Nintendo-Titel „Metroid Dread“ als auch die neue Switch ein erfolgreiches Verkaufsdebüt feiern konnten.

Das 2D-Abenteuer wurde fast 87.000 Mal verkauft und legte damit den mit Abstand erfolgreichsten Start der Reihe hin. Bereits jetzt ist es das vierthäufigste verkaufte „Metroid“-Spiel in Japan.

Ubisofts Open World-Shooter „Far Cry 6“ kommt bei den Japanern ebenfalls gut an. Auf dem zweiten Platz verweilt mit 34.000 Verkäufen die PS4-Version, während sich die New-Gen-Fassung auf dem dritten Platz befindet und über 16.000 verkaufte Einheiten vorweisen kann. Damit hat sich der Titel rund 51.000 Mal verkauft.

Dahinter folgen bekannte Dauergäste, wozu „Mario Kart 8 Deluxe“, „Super Smash Bros. Ultimate“, „Ring Fit Adventure“ und „Minecraft“ zählen. Platz 8 wird vom japanischen Adventure „Doki Doki Literature Club Plus!“ eingenommen. Der neunte Platz wird von „Lost Judgment“ besetzt, das weltweit am 24. September veröffentlicht wurde. Abgerundet werden die Top 10 von der Minispiel-Sammlung „WarioWare: Get It Together!“, die ebenfalls letzten Monat herausgekommen ist.

Dank der OLED-Variante der Nintendo Switch dominiert die Konsole jetzt noch stärker als in den vorherigen Monaten. Von den 179.000 verkauften Exemplaren fallen etwa 138.000 Verkäufe auf die neue Nintendo-Hardware zurück. Das Modell hat sich allerdings schlechter verkauft als damals die Basis-Konsole und die Switch Lite.

Software-Verkäufe

[Switch] Metroid Dread – 86.798 [PS4] Far Cry 6 – 34.219 [PS5] Far Cry 6 – 16.686 [Switch] Mario Kart 8 Deluxe – 12.257 [Switch] Super Smash Bros. Ultimate – 11.936 [Switch] Ring Fit Adventure – 11.257 [Switch] Minecraft – 10.699 [Switch] Doki Doki Literature Club Plus! – 9.513 [PS4] Lost Judgment – 8.589 [Switch] WarioWare: Get It Together! – 7.787

Hardware-Verkäufe

Nintendo Switch (OLED) – 179.851 PS5 – 15.885 Xbox Series X/S – 3.447 PS4 – 961

Quelle: Famitsu

