The Witcher: Auf Wunsch der Zuschauer – Mehr Monsterkämpfe in der zweiten Staffel

Wie Showrunnerin Lauren Hissrich versprach, dürfen wir uns in der zweiten Staffel der Netflix-Serie von "The Witcher" auf mehr Monsterkämpfe freuen. Damit reagierten die Verantwortlichen laut Hissrich auf die Tatsache, dass die Kämpfe laut Meinung vieler Zuschauer in der ersten Staffel zu kurz kamen.

"The Witcher": Die zweite Staffel startet im Dezember.

Aufgrund diverser COVID-19-bedingter Verzögerungen musste der Start der zweiten Netflix-Staffel von „The Witcher“ in der Vergangenheit gleich mehrfach verschoben werden.

Im Dezember wird die Wartezeit der Zuschauer und Fans aber endlich ein Ende haben. Im Rahmen eines aktuellen Statements sprach die für „The Witcher“ verantwortliche Showrunnerin Lauren Hissrich über die zweite Staffel und wies darauf hin, dass sich die kreativen Köpfe hinter der Netflix-Serie bei den Arbeiten an den neuen Folgen auch das Feedback der Zuschauer zu Herzen nahmen. Unter anderem klagten Anhänger der Bücher und Videospiele darüber, dass die Kämpfe gegen die Monster in der ersten Staffel eine untergeordnete Rollen spielten.

Zweite Staffel soll sich deutlich von der ersten Staffel abheben

„Zum Beispiel fehlen in Blood of Elves Monster. Es sind einfach nicht sehr viele“, führte Hissrich zum Feedback der Fans zur ersten Staffel aus. „Aber wir wissen aus den Spielen, dass die Leute es wirklich mögen, Geralt im Kampf gegen Monster zu sehen, also haben wir Staffel 2 weitere Monster hinzugefügt.“ Allerdings wird sich die zweite Staffel nicht nur hinsichtlich der Monsterkämpfe von der ersten Staffel unterscheiden.

Des Weiteren wurde auch die Art und Weise überarbeitet, wie euch die Handlung erzählt wird. Laut offiziellen Angaben fällt die Geschichte in der zweiten Staffel deutlich linearer aus. Zudem werden besser inszenierte Kämpfe, weitere Charakter-bezogene Geschichten sowie ein allgemein recht düsterer Grundton versprochen.

Die zweite Staffel von „The Witcher“ wird am 17. Dezember 2021 starten.

Lost in chaos. Destined to survive. The Witcher Season 2 debuts December 17 on Netflix. pic.twitter.com/rsLqRco2y1 — The Witcher (@witchernetflix) October 14, 2021

