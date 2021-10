Assassin’s Creed Valhalla: Interaktive Discovery-Tour veröffentlicht – Passender Trailer steht bereit

Ab sofort ist die Discovery-Tour zum Action-Rollenspiel "Assassin’s Creed Valhalla" erhältlich. Diese kann kostenlos heruntergeladen werden und bietet euch die Möglichkeit, interessante historische Details zur Ära der Wikinger in Erfahrung zu bringen.

"Assassin’s Creed Valhalla" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Auch knapp ein Jahr nach dem offiziellen Release wird Ubisofts Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed Valhalla“ weiter mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

Wie das Unternehmen bekannt gab, steht ab sofort die interaktive Discovery-Tour bereit, die von Besitzern des Spiels kostenlos heruntergeladen werden kann. Genau wie es bereits in den Vorgängern der Fall war, bietet euch die Discovery-Tour auch in „Assassin’s Creed Valhalla“ die Möglichkeit, euch näher mit der Geschichte der Wikinger-Ära zu beschäftigen und interessante historische Details in Erfahrung zu bringen. Gleichzeitig könnt ihr den einen oder anderen exklusiven Bonus abstauben.

Trailer stimmt auf die interaktive Discovery-Tour ein

Freischalten lassen sich beispielsweise Tattoos, Gegenstände für eure Siedlung und neue Designs für euer Pferd, den Raben oder das Schiff. Auch ein neues Schwert ist mit von der Partie. Unter dem Strich warten in der Discovery-Tour von „Assassin’s Creed Valhalla“ nicht weniger als 150 historische Geschichten, die sich um das Leben und das Wirken der Wikinger drehen. Behandelt werden dabei Themen wie das Alltagsleben, die von den Wikingern geführten Kriege oder die Kultur der Wikinger.

„Dem Beispiel von Discovery Tour: Das Antike Griechenland und Discovery Tour: Das Alte Ägypten folgend, wirft das neue Kapitel der edukativen Assassin’s Creed-Erweiterung Licht auf das Zeitalter der Wikinger und erlaubt, mehr über die Geschichte und die Traditionen dieser Zeit zu entdecken“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Anbei der offizielle Launch-Trailer zur Discovery-Tour von „Assassin’s Creed Valhalla“.

