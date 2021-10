Assassin’s Creed Valhalla: Diese Boni erwarten euch in der Discovery Tour

Der Launch von "Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger" steht unmittelbar bevor.

Morgen schlägt „Assassin’s Creed Valhalla“ ein neues Kapitel auf, denn die „Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger“ hält Einzug. Dabei handelt es sich um ein Abenteuer, das nicht eure Geschicke im Kampf auf die Probe stellen soll. Vielmehr wird euer Kopf mit allerlei historischen Informationen gefüttert. Das heißt, ihr erfahrt mehr über die Kultur und Lebensweise im Wikingerzeitalter, ohne ständig die Waffen schwingen zu lassen.

Im Verlauf der neuen Discovery Tour werdet ihr einerseits in das Leben der damaligen Zeit hingezogen und könnt auf der anderen Seite einige hübsche Boni abstauben. Exklusive Rewards erwarten euch, wie Ubisoft auf dem eigenen Twitter-Account berichtet. Gleichzeitig wurde ein Bild veröffentlicht, auf dem die Boni, mit denen eure Zeit in „Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger“ versüßt wird, zu sehen sind.

Demnach könnt ihr euch auf neue Tattoos, Gegenstände für eure Siedlung und neue Designs für euer Pferd, den Raben und das Schiff einstellen. Ebenfalls mit dabei sind offenbar ein neues Rüstungsteil und ein Schwert. Nachfolgend seht ihr den erwähnten Tweet:

Only 2 days left until Discovery Tour: Viking Age releases! Check out this sneak peek of the exclusive Assassin’s Creed Valhalla rewards. 🐎⚔🦅 pic.twitter.com/U4GNVLX3vD

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) October 17, 2021