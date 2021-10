GTA Trilogy Definitive Edition: Die Verbesserungen in der Übersicht

Bis November müsst ihr euch nur noch gedulden.

Heute wurden nicht nur der Release-Termin der „GTA Trilogy Definitive Edition“ und ein erster Gameplay-Trailer zur Sammlung veröffentlicht. Auch wurden auf der offiziellen Webseite von Rockstar Games weitere Details zu den Verbesserungen und Neuerungen freigeschaltet.

Damit verweisen die Entwickler einmal mehr darauf, dass euch mit den überarbeiteten Neuauflagen der Klassiker optisch aufgewertete Spiele erwarten. Doch auch an der Spielmechanik wurde Hand angelegt. So könnt ihr gescheiterte Missionen sofort neu starten.

Ebenfalls wurden ein paar plattformspezifische Besonderheiten aufgelistet. Dazu zählen die 4K-Auflösung und 60 Frames pro Sekunde auf den New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X.

Die Verbesserungen im Detail

Aktualisiertes Spielerlebnis:

Controller-Layout im Stil von GTA 5

Verbesserte Steuerung der Waffen und des Zielsystems, mit verbesserter Drive-by-Steuerung in GTA: San Andreas

Aktualisierte Auswahlräder für Waffen und Radiosender

Aktualisierte Mini-Maps mit verbesserter Navigation, die es dem Spieler ermöglichen, Wegpunkte zu Zielen zu setzen

Die Möglichkeit, eine gescheiterte Mission sofort neu zu starten

Neue Rockstar Games Social Club-Errungenschaften für Mitglieder

Verbesserte Grafik:

Höher aufgelöste Texturen von Charakteren, Waffen, Fahrzeugen, Straßen und vielem mehr

Ein komplett überarbeitetes Beleuchtungssystem mit verbesserten Schatten, Reflektionen und mehr

Verbesserte Wasser- und Wettereffekte

Verbesserte Details in Bäumen und Blättern

Erhöhte Darstellungsdistanzen

Plattformspezifische Funktionen:

Unterstützung von 4K-Auflösung mit bis zu 60 FPS für PlayStation 5 und Xbox Series X

NVIDIA DLSS-Unterstützung für PC

Touchscreen-Kamera zum Zoomen, Schwenken und Auswählen von Menüs sowie Gyro-Zielen für die Nintendo Switch

Die „GTA Trilogy Definitive Edition“ erscheint am 11. November 2021 in den digitalen Stores für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC. Die Disk-Version folgt am 7. Dezember 2021, wobei die PS5 in der offiziellen Ankündigung im Gegensatz zu den anderen Plattformen nicht explizit erwähnt wird. Mehr zur „GTA Trilogy Definitive Edition“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

