GTA Trilogy Definitive Edition: Release-Termin bestätigt

Die "GTA Trilogy Definitive Edition" erscheint offenbar im November.

Rockstar Games bereitet die Veröffentlichung der „GTA Trilogy Definitive Edition“ vor. Lediglich einen offiziellen Termin kündigte das Unternehmen bisher nicht an, allerdings scheint dieser in Stein gemeißelt zu sein.

Trilogy für 60 Euro

Nachdem vor einiger Zeit das Gerücht die Runde machte, dass die „GTA Trilogy Definitive Edition“ am 11. November 2021 ihr Debüt feiern wird, lässt sich demvon Rockstar Games entnehmen, dass die Sammlung tatsächlich an diesem Tag veröffentlicht werden soll.

Günstig wird der Spaß aber offenbar nicht. Im Store von Rockstar Games ist ebenfalls der Preis gelistet. Für PS4, PC und Xbox-Konsolen werden 59,99 Euro fällig. Die PS5-Version linkt lediglich auf einen momentan nicht vorhandenen Produkteintrag im PlayStation Store.

Immerhin: Wenn ihr eine Version der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ bis zum 5. Januar 2022 im Rockstar Store oder über den Rockstar Games Launcher kauft, erhaltet ihr einen Rabatt von 10 Dollar auf ein Produkt, das 15 Dollar oder mehr kostet (es gelten die Wechselkurse). Der Rabatt läuft am 16. Januar 2022 ab.

Die Remaster-Trilogie wird laut Rockstar Games mit „brillanter neuer Beleuchtung und Umgebungsverbesserungen, hochaufgelösten Texturen, erhöhter Sichtweite, Steuerung und Zielmechanik in Anlehnung an Grand Theft Auto 5“ und weiteren Verbesserungen daherkommen.

Spieler von „GTA Online“ sollen in den kommenden Wochen Extras erhalten, mit denen die Ankündigung der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ gefeiert wird.

