Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition: Rockstar kündigt die Neuauflagen offiziell an

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate wurde die "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition" heute auch offiziell angekündigt. Weitere Details zu den gebotenen Inhalten und Verbesserungen werden laut Rockstar Games in Kürze folgen.

Die "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition" soll 2021 erscheinen.

Aufgrund der diversen Gerüchte und Leaks der vergangenen Monate dürfte die folgende Ankündigung sicherlich nur noch die wenigsten überraschen.

Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, arbeitet das Studio in der Tat an der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ genannten Remastered-Sammlung. Enthalten sind überarbeitete Versionen der drei Open-World-Klassiker „GTA 3“ (2001), „GTA: Vice City“ (2003) und „GTA: San Andreas“ (2004). Weitere Details zu den gebotenen Optimierungen werden laut den Verantwortlichen von Rockstar Games zu gegebener Zeit folgen.

Originale werden aus den Download-Stores entfernt

Einen konkreten Releasetermin spendierte Rockstar Games der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ bisher nicht und spricht lediglich davon, dass der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch noch in diesem Jahr versorgt werden sollen. Die Mobile-Systeme hingegen sind 2022 an der Reihe.

Wie im Rahmen der heutigen Ankündigung zudem bekannt gegeben wurde, werden die Original-Versionen von „GTA 3“, „GTA: Vice City“ und „GTA: San Andreas“ nach dem Release der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ aus den gängigen Download-Stores entfernt. Wer sich diese noch sichern möchte, sollte sich also sputen.

Zum Thema: GTA 5: Der Next-Gen-Trailer ist da – PS5-Release verzögert sich

Abschließend wiesen die Entwickler von Rockstar Games heute darauf hin, dass sich Spieler von „GTA Online“ in den kommenden Wochen auf diverse Extras freuen dürfen, mit denen die Ankündigung der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ gefeiert wird – darunter ungewöhnliche Aktivitäten rund um das Thema „GTA: San Andreas“, exklusive Outfits und Autolackierungen, Optimierungen am Matchmaking-System oder die Rückkehr von Modi wie „Offense Defense“ und „Sumo“.

Anbei der offizielle Teaser zur heutigen Ankündigung der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“. Sollte Rockstar Games weitere Details zu den gebotenen Verbesserungen nennen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA Remastered Trilogy