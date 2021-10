Fortnite: Chris Redfield und Jill Valentine aus Resident Evil finden den Weg in den Shooter

Ab sofort steht in der Welt des kostenlos spielbaren Battle-Royal-Shooters "Fortnite" das nächste Crossover bereit. Dieses Mal dürft ihr euch auf Skins, Emotes und mehr auf Basis der legendären "Resident Evil"-Reihe freuen.

"Fortnite" trifft auf "Resident Evil".

In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen dürfen sich die Spieler des erfolgreichen Battle-Royal-Shooters „Fortnite“ über Crossover freuen, mit denen exklusiven Inhalten der Weg ins Spiel geebnet wird.

Wie die Verantwortlichen von Epic Games bekannt gaben, stehen ab sofort die nächste Inhalte auf Basis einer beliebten Videospiel-Franchise bereit. Die Rede ist von Capcoms Horror-Spektakel „Resident Evil“, das in Form der beiden Protagonisten Jill Valentine und Chris Redfield Einzug in „Fortnite“ hält. Das sogenannte „S.T.A.R.S.-Team-Set“, das neben den entsprechenden Skins weitere Inhalte umfasst, kann ab sofort über den Ingame-Shop von „Fortnite“ bezogen werden.

Skins, ein Emote und mehr

Zum Outfit von Chris Redfield gehört zudem der alternative Stil „Hound Wolf Squad“, der von seinem Auftritt in „Resident Evil Village“ inspiriert wurde. Das Outfit von Jill Valentine wiederum verfügt über den zusätzlichen Stil „Raccoon City“, der sich an „Resident Evil 2“ anlehnt. Zu den weiteren Inhalten, mit denen „Resident Evil“-Fans in „Fortnite“ bedacht werden, gehört ein Emote mit dem legendären Umbrella-Schirm.

Zum Thema: Fortnite: Hochstapler-Modus veröffentlicht – Trailer und Details

„Ihr sucht noch weitere Gegenstände, die ihr im Inventar eures Spinds verstauen könnt? Dann holt euch das frisch in den Arklay Mountains geerntete Rücken-Accessoire ‚Grünes Kraut‘ (inklusive der alternativen Stile ‚Rotes Kraut‘ und ‚Blaues Kraut‘), tragt eure Schreibmaschine mit dem Rücken-Accessoire ‚Speichermaschine‘ jederzeit bei euch, gebt mit der Spitzhacke ‚HOT DOGGER‘ (ein von Umbrella entwickeltes Antibiowaffen-Messer) an und schwingt mit der Spitzhacke ‚Elektrostab‘ eine Waffe, die einst dem Bösen gehörte“, so die Ankündigung weiter.

Zusätzliche Details zum neuen Crossover in der Welt von „Fortnite“ findet ihr auf der offiziellen Website.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Fortnite