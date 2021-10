Call of Duty Vanguard: Vier Multiplayer-Operatoren vorgestellt

Im Mehrspieler-Modus von "Call of Duty Vanguard" rücken unter anderem die Operatoren Arthur Kingsley, Polina Petrova, Daniel Take Yatsu und Padmavati Balan in den Fokus. Videos zeigen, was euch mit diesen Recken erwartet.

"Call of Duty Vanguard" kommt Anfang November auf den Markt.

Zu „Call of Duty Vanguard“ wurden in den Abendstunden weitere Videos veröffentlicht, in denen vier Operatoren der Multiplayer-Erfahrung in den Fokus rücken. Mithilfe der Szenen soll verdeutlicht werden, über welche Besonderheiten und Hintergründe die Charaktere verfügen.

Da wäre einerseits Arthur Kingsley. Er ist Leiter der Special Operations Task Force, die nach Deutschland geschickt wurde, um die Wahrheit über Projekt Phoenix aufzudecken. Besonders hervorgehoben wird bei diesem Charakter seine „unerschütterliche Aufopferung für die Mission und sein Mitgefühl für seine Soldaten“. Eigentlich wollte Arthur kein Anführer sein, da er Angst hat, dass unter seiner Führung Soldaten sterben könnten. Doch die Bedeutung der Mission habe ihn dazu bewegt, seine Rolle zu akzeptieren und seiner Berufung zu folgen.

Video zu Arthur Kingsley auf Youtube anschauen

Auch Polina Petrova ist ein Mitglied der Task Force und kommt in Deutschland zum Einsatz. Die Scharfschützin wurde von den Nazis gefürchtet und von den russischen Soldaten, die ihre Heimat verteidigten, als Idol verehrt. Polina ist die einzige Figur in der Geschichte, die sich nicht als Soldatin verpflichtet hat und in den Kampf zog. Denn der Krieg kam zu ihr.

„In ihrer Geschichte geht es nicht nur um Rache für das, was mit ihrem Zuhause und ihrer Familie passiert ist. Es geht um Verlust, Vertreibung, Trauer, aber auch um Vorurteile. In ihrer Geschichte erfahren wir mehr über Polinas Anfänge als Krankenschwester, die kämpfen wollte, und erleben die Verwandlung der Figur auf eine Art und Weise, die wir mit keinem anderen Charakter haben“, so Sledgehammer Games.

Video zu Polina Petrova auf Youtube anschauen

Daniel Take Yatsu schlüpft als Scharfschütze in die Rolle des Beschützers, der seine Treffsicherheit zur Unterstützung seiner Soldaten einsetzt. Zugleich dreht sich seine Hintergrundgeschichte um die Internierung japanischer Bürger in Konzentrationslagern der USA während des Zweiten Weltkriegs. Auch seine Familie war davon betroffen, während Daniel wie viele japanische Amerikaner in die Armee eingezogen wurde.

Video zu Daniel auf Youtube anschauen

Padmavati Balan ist eine mutige Soldatin im Dschungelkrieg, aber auch eine kampfmüde Krankenschwester, die ihr Heimatland zweimal verloren hat: Einmal an Kolonialisten und dann an Faschisten. Sie hat keine romantische Vorstellung von Krieg, zögert jedoch nicht, auf dem Schlachtfeld Führungsstärke zu beweisen. Sie träumt von einem Indien, dessen Schicksal durch den Willen der eigenen Menschen bestimmt wird.

Video zu Padmavati auf Youtube anschauen

„Diese vier Charaktere sind nur einige von vielen, die in Vanguard sowohl im Kampagnen- als auch im Mehrspieler-Modus vorkommen. Unser Ziel war es, den Gesichtern, die Teil des größten Konflikts der Welt waren, eine Hintergrundgeschichte zu geben und ihre Menschlichkeit zu zeigen, während sie für die Rettung der Menschheit kämpfen“, so Respawn weiter. Noch mehr Details zu den heute vorgestellten Charakteren entnehmt ihr dem PlayStation Blog.

Mehr zu Call of Duty Vanguard:

„Call of Duty Vanguard“ wird am 5. November 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. Weitere Meldungen zum actionreichen Activision-Shooter findet ihr im Vorfeld in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Vanguard