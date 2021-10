Bugsnax: Kostenloses Add-on „The Isle of BIGsnax“ angekündigt – Release 2022

Wie die Entwickler von Young Horses bekannt gaben, arbeitet das Studio aktuell an einer Erweiterung zum sympathischen Abenteuer "Bugsnax". Diese trägt den Namen "The Isle of BIGsnax" und wird im nächsten Jahr kostenlos veröffentlicht.

"Bugsnax" bekommt eine umfangreiche Erweiterung spendiert.

Auch die Indie-Entwickler von Young Horses nutzten die gestrige Ausgabe des „State of Play“-Events für eine Ankündigung. Ein neuer Titel wurde dabei allerdings nicht vorgestellt.

Stattdessen gab das Studio bekannt, dass derzeit an einer neuen Erweiterung zum im November des vergangenen Jahres veröffentlichten „Bugsnax“ gearbeitet wird. Diese wird unter dem Namen „The Isle of BIGsnax“ ins Rennen geschickt und laut der offiziellen Ankündigung von Young Horses in Form eines kostenlosen Updates für alle Besitzer des Spiels angeboten. Einen konkreten Releasetermin nannte das Studio bisher nicht und spricht lediglich von einer Veröffentlichung im Laufe des kommenden Jahres.

Stoßt auf überdimensionale Bugsnaxes

Wie es der Name der kostenlosen Erweiterung bereits andeutet, hält mit „The Isle of BIGsnax“ eine neue Insel Einzug, auf der ihr Abenteuer erleben könnt und laut Entwicklerangaben unter anderem auf überdimensionale Bugsnaxes stoßt, die darauf warten, von euch erforscht zu werden. Ebenfalls geboten werden neue Herausforderungen sowie exklusive kosmetische Belohnungen wie Hüte oder Outfits.

Weitere Details zur „The Isle of BIGsnax“-Erweiterung von „Bugsnax“ möchten die kreativen Köpfe von Young Horses in den kommenden Wochen und Monaten nennen. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit dem offiziellen Ankündigungstrailer zum neuen Add-on versüßen, der im Zuge der gestrigen „State of Play“ zur Verfügung gestellt wurde.

