Skyrim Anniversary Edition: Upgrade-Overview-Video stellt die neuen Inhalte vor

"Skyrim" schreitet der nächsten Veröffentlichung entgegen.

„The Elder Scrolls V Skyrim“ hat zwar schon zehn Jahre auf den Buckel. Doch das hält Microsofts Neuzugang Bethesda nicht davon ab, den Titel noch einmal als Anniversary Edition zu veröffentlichen. Erscheinen soll das recht betagte Rollenspiel in der neuen Sammlung Mitte November 2021 für Konsolen und PC.

Video stellt die neuen Inhalte vor

Vor dem Launch stellt das Unternehmen die Anniversary Edition in einem neuen Video vor, das ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Es zeigt viele der Inhalte, die im Basisspiel enthalten sein werden. Ihr erhaltet einen Blick auf Shadowrend, einen neuen Skelett-Feind und mehr.

Die Anniversary Edition umfasst die „Skyrim Special Edition“ sowie 74 Creations – davon 48 bereits erschienene und 26 anstehende Creations. Das ergibt laut Hersteller über 500 individuelle Inhalte aus dem Creation Club, darunter Quests, Dungeons, Bosse, Waffen, Zauber und mehr.

Mit dabei ist unter anderem der Überlebensmodus, der die neue Fischfangmechanik ergänzt. Während die Kälte euer vorankommen erschwert, müsst ihr ebenfalls auf Nahrung achten und eure Erschöpfung kontrollieren. Ihr könnt Nahrung suchen, auf die Jagd gehen, sie kaufen oder euch beim Angeln mit 20 möglichen Fängen vergnügen.

Im heutigen Video zur „The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition“ gibt es noch mehr zu sehen, darunter die vielen Rüstungssets und Waffen. „Im November feiert Skyrim sein 10. Jubiläum. Schaut euch an, welche Inhalte wir neu ins Spiel bringen und was die Skyrim Anniversary Edition sonst noch so zu bieten hat“, so Bethesda zum Video.

Mehr zu Rhe Elder Scrolls Skyrim:

Die „Skyrim: Anniversary Edition“ erscheint am 11. November 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Falls ihr bereits die Special-Edition besitzt, könnt ihr diese zu bisher nicht bekannten Konditionen mit einem Upgrade auf die neue Version hochstufen. Nachfolgend das Video zu den Neuerungen:

Video auf Youtube anschauen

