PLAY3.DE: Webseite wurde überarbeitet

Wie euch vermutlich aufgefallen ist, haben wir PLAY3.DE mal wieder einer kleinen Veränderung unterzogen und das Design angepasst. Gleichzeitig wollten wir an der bewährten Struktur festhalten, sodass im Grunde alles an den gewohnten Positionen zu finden ist, darunter der klassische Newsstream auf der Startseite.

Eine Neuerung floss bei den Kommentaren ein. Diese können ab sofort von eingeloggten Mitgliedern gemeldet werden. Ebenfalls dürfen Kommentare mit einem Daumen nach oben oder unten bewertet werden, was ebenfalls nur eingeloggten Mitgliedern ermöglicht wird.

Auch wenn das neue System getestet wurde, können sich Fehler eingeschlichen haben, die uns verborgen blieben. Solltet ihr einen entdecken, könnt ihr ihn im Forum in einem gesonderten Thread melden:

Forum: Meckerthread zum neuen Design

Sollte euch etwas gut oder weniger gefallen, könnt ihr es uns natürlich ebenfalls mitteilen. Unabhängig davon laufen im Hintergrund einige Anpassungen, was beispielsweise für die Bildgrößen gilt, die im Laufe des Tages in in ihrer finalen Version vorliegen sollten.

