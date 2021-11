EA Sports UFC 4: Neues Update bringt legendäre Ikonen in das Octagon

Mit dem sogenannten „Prime Icons Update“ kündigte Electronic Arts heute frische Inhalte für den Kampfsport-Titel „EA Sports UFC 4“ an, die ab sofort zur Verfügung stehen.

Wie es der Name des heutigen Content-Updates bereits andeutet, finden mit diesem verschiedene ikonische Kämpfer den Weg in das Octagon von „EA Sports UFC 4“. Die Prime-Ikonen umfassen insgesamt sechs Athleten zum Zeitpunkt ihres Karriere-Höhepunkts. Im Detail haben wir es hier mit Georges St-Pierre, Michael Bisping, der polnischen Athletin Joanna Jędrzejczyk, dem langjährigen Champion Anderson Silva, Islam Makhachev sowie Alistair Overeem zu tun.

Zeitlich begrenztes Anpassungs-Pack steht bereit

Ergänzend zu den Prime-Ikonen steht über einen begrenzten Zeitraum auch ein neues Anpassungs-Paket zur Verfügung. Dieses kann bis zum 30. November 2021 kostenlos bezogen werden und umfasst neue Hintergründe, Short-Sets, Profilbilder und mehr. Alle weiteren Details zu diesem Thema und den neuen Prime-Ikonen findet ihr auf der offiziellen Website.

„Überall auf der Welt hat sich UFC zu einer der wenigen internationalen Sportmarken entwickelt. Bei EA Sports möchten wir mit dem Prime Icons Update Kämpfer aus der ganzen Welt präsentieren und präsentieren, die die letzten zwei Jahrzehnte von UFC geprägt haben. Holen Sie sich ab dem 4. November einen ikonischen Kämpfer aus Ihrer Region in Ihren Kader, der in der Blüte seiner Karriere steht. Betreten Sie das Octagon mit diesen Legenden und nehmen Sie Ihren Platz an der Spitze ein“, so EA.

Anbei der offizielle Trailer zum heute veröffentlichten Update.

