PS4 & PS5: Diese Spiele erscheinen kommende Woche

Diese Woche durften sich Gamer auf sieben neue Videospiele freuen. In den kommenden Tagen steigt diese Zahl leicht an denn in der nächsten Woche dürft ihr euch auf acht Neuveröffentlichungen für PlayStation 4 und PlayStation 5 freuen.

Nächste Woche dürfen sich Gaming-Fans einmal mehr auf ein paar neue Videospiele freuen, die ihren Weg in den hiesigen Handel finden. Insgesamt erscheinen acht neue Games für PS4 und PS5. Auf welche Titel ihr euch die nächsten Tage genau freuen dürft, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

Airborne Kingdom (PS4, PS5)

Release: 9. November 2021

Den Anfang macht mit „Airborne Kingdom“ ein Aufbaustrategiespiel, das vergangenes Jahr bereits für den PC veröffentlicht wurde. Darin habt ihr die Aufgabe, euer eigenes fliegendes Utopia zu errichten. Richtig gelesen, ihr baut diesmal keine schnöde Stadt am Boden, sondern eine Metropole in luftiger Höhe.

Genre-typisch müsst ihr nicht nur euer eigenhändig geschaffenes Reich immer weiter expandieren, sondern euch natürlich ebenfalls um die Bedürfnisse eurer Bürger kümmern. Darüber hinaus müsst ihr ebenfalls darauf achten, dass eurer Stadt nicht der Treibstoff ausgeht und auch diplomatisches Geschick mit den Bodenkönigreichen ist gefragt.

Blue Reflection: Second Light (PS4)

Release: 9. November 2021

Freunde klassischer Rollenspiele im Anime-Look sollten „Blue Reflection: Second Light“ im Auge behalten. Im Mittelpunkt der Story steht die Oberschülerin Ao Hoshizaki, die eigentlich die Sommerschule besuchen muss, dort allerdings nie ankommt. Stattdessen landet sie in einer ihr unbekannten Welt, wo sie auf drei andere Mädchen trifft. Sie alle haben ihr Gedächtnis verloren und müssen sich fortan an diesem mysteriösen Ort zurechtfinden.

Das Gameplay des Titel unterteilt sich dabei grobgesagt in drei große Teile: Dialoge, also soziale Interaktionen zwischen den Figuren, sowie Erkundung und Kämpfe. Die Mädchen können sich untereinander besser kennenlernen und Bindungen knüpfen, wodurch sie neue Fähigkeiten erhalten. Dann will selbstredend die Umgebung erkundet werden und ihr müsst euch gefährlichen Monstern im Kampf entgegenstellen.

Jurassic World Evolution 2 (PS4, PS5)

Release: 9. November 2021

Die namhafteste Neuveröffentlichung der kommenden Woche dürfte derweil wohl „Jurassic World Evolution 2“ sein, in dem ihr natürlich euren eigenen Dinosaurier-Park erschaffen dürft. Die Story des Spiels setzt dabei zeitlich nach den Geschehnissen des letzten Kinofilms der Reihe, „Jurassic World: Das gefallene Königreich“, an. Ihr arbeitet mit bekannten Charakteren der Vorlage zusammen, etwa Dr. Ian Malcolm oder auch Claire Dearing, um verschiedene Saurierarten zu halten und zu beschützen.

Ihr könnt euch dabei in verschiedenen Spielmodi austoben, etwa dem Sandkastenmodus. Des Weiteren dürft ihr ebenfalls berühmte Szenarien aus den Kinofilmen nachspielen und könnt versuchen, diese sogar zu meistern. Diese speziellen Level enthalten „Was wäre, wenn…?“-Szenarien aus allen fünf Filmen. Außerdem gibt es mehr Dinosaurier als noch im Vorgänger, nämlich über 75 unterschiedliche Spezies, deren Aussehen ihr sogar verändern könnt.

Epic Chef (PS4)

Release: 11. November 2021

Schlägt euer Herz fürs Kochen ist vielleicht das kleine Adventure-Spiel „Epic Chef“ einen Blick wert. Wie der Titel bereits andeutet, sind in diesem Spiel insbesondere eure Kochfertigkeiten gefragt, denn es gilt unter anderem, diverse Zutaten miteinander zu kombinieren, um so schmackhafte Gerichte zu erschaffen. Dabei dürft ihr mit über tausenden Kombinationen eurer Zutaten munter herumexperimentieren.

Doch dabei geht es nicht immer nur gemütlich zu, denn es warten ebenfalls sogenannte Kochgefechte auf euch, in denen ihr euch in kulinarischen Schlachten gegen andere Köche durchsetzen müsst, um am Ende zum Kochkönig aufsteigen zu können. Eure Zutaten dürft ihr übrigens selbst anbauen, sowohl pflanzliche als auch tierische. Sollte euch die Küche einmal einengen, könnt ihr auch einen Spaziergang durch die Stadt Ambrosia machen und die Einwohner kennenlernen.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS4, PS5)

Release: 11. November 2021

Mit „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ spendiert Rockstar Games drei Klassikern der PlayStation 2-Ära ein Comeback. Im Paket enthalten sind „Grand Theft Auto III“, „Grand Theft Auto: Vice City“ sowie „Grand Theft Auto: San Andreas“, drei Meilensteine des Open World-Genres.

An den Geschichten der drei Kultspiele haben die Entwickler nichts verändert, dafür haben die Verantwortlichen jedoch sowohl die Technik als auch die Steuerung überarbeitet. Ein neues Beleuchtungssystem wurde genauso eingebaut wie hochauflösende Texturen und eine erhöhte Weitsicht. Die Steuerung und Zielmechanik wurden derweil an jenes aus dem aktuellsten Ableger der Reihe, „Grand Theft Auto V“, angepasst.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition (PS4, PS5)

Release: 11. November 2021

Und eine weitere Neuauflage erscheint in den nächsten Tagen für aktuelle Konsolen, genauer „The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition“. Stattliche zehn Jahre hat das Original, das seinerzeit unter anderem für die PlayStation 3 veröffentlicht wurde, mittlerweile auf dem Buckel. In der Geburtstags- beziehungsweise Jubiläums-Edition sind nicht nur die Inhalte des Creation Clubs, sondern ebenso alle DLCs enthalten.

Die Creation Clubs-Inhalte bezeichnen einen Pool aus von Fans des Fantasy-RPGs kreierten Content. Genauer fügten die Macher Inhalte aus 500 ausgewählten Mods hinzu, welche unter anderem neue Dungeons, Quests und Waffen umfassen. Solltet ihr einmal eine Ruhepause vom Kampf gegen allerlei böse Kreaturen brauchen, dürft ihr neuerdings übrigens auch eure Angel auswerfen und auf die Jagd nach Fischen gehen.

Treasures of the Aegean (PS4, PS5)

Release: 11. November 2021

Nur weil sowohl „Uncharted“ als auch die „Tomb Raider“-Reihe gegenwärtig eine Pause einlegen, müsst ihr nicht auf ein spannendes Abenteuer verzichten. In diesem Fall könnte eventuell ein Blick auf „Treasures of the Aegean“ lohnen, in dem ihr in die Rolle der Parkour-Expertin Marie Taylor schlüpft. Diese zieht gemeinsam mit dem Schatzjäger James Andrew los, um die Geheimnisse eines Königreichs aufzudecken, das in einer Zeitschleife gefangen ist.

Mithilfe von Maries akrobatischen Fähigkeiten bahnt ihr euch in bester „Prince of Persia“-Manier einen Weg durch die 2D-Levels. Ihr müsst klettern, rutschen und schwingen, um in den Abschnitten voranzukommen. Darüber hinaus müsst ihr ebenfalls mehrere Rätsel, um eine Karte von diesem mysteriösen Ort zu erstellen. Zudem ist Eile bei der Schatzsuche geboten, denn ihr seid nicht die einzigen, die hinter den Kostbarkeiten des Königreichs her sind.

Gynoug (PS4, PS5)

Release: 12. November 2021

Abschließend findet noch ein waschechter Klassiker den Weg auf aktuelle Spielekonsolen, nämlich „Gynoug“, das ursprünglich 1991 für das SEGA Mega Drive veröffentlicht wurde. Das klassische Shoot ‚em up strotzt nur so vor krachender Action, wobei die Verantwortlichen versprechen, die Herausforderungen des Titels seien auch heute noch unübertroffen. Insgesamt müsst ihr in sechs Levels auf Leben und Tod kämpfen.

Das Spielprinzip ist dabei denkbar simpel: Ihr ballert alles ab, was es wagt, vor eure Nase zu fliegen. Hierbei handelt es sich sowohl um normale Gegner, allerdings ebenfalls um Minibosse oder ausgewachsene Bossgegner. Dank eines Power-Up-Systems könnt ihr jedoch auch diesen Feinden Paroli bieten. Es werden also vor allem eure Reflexe gefordert.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

Weitere Meldungen zu Playstation.