Call of Duty Vanguard: Hinweise auf Crossover mit Attack on Titan entdeckt

In der vergangenen Woche wurde mit „Call of Duty: Vanguard“ der neueste Ableger der langlebigen Shooter-Serie für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht.

Wie es beim Release eines neuen Triple-A-Titels meist üblich ist, nahmen sich Dataminer auch bei „Call of Duty: Vanguard“ des Quellcodes an, um diesen nach möglichen Überraschungen zu durchleuchten. Dabei stießen die Nutzer auf den Hinweis, dass Activision und die Entwickler von Sledgehammer Games ein Crossover mit dem beliebten Manga beziehungsweise Anime „Attack on Titan“ planen könnten. Doch welche Hinweise lassen sich dem Quellcode von „Call of Duty: Vanguard“ diesbezüglich im Detail entnehmen?

Zum einen entdeckten die Dataminer Hinweis auf einen entsprechenden Operator und führten aus: „Es wurden einige Dinge in Speicherabbildern für Avantgarde gefunden. Am interessantesten ist die Erwähnung eines ’swordtitan‘- sowie eines ‚aot_titan‘-Operators. Die Theorie ist, dass es ein Attack On Titan-Crossover für die Avantgarde geben wird. (Wahrscheinlich irgendwann im Dezember, wenn das der Fall ist).“

Darüber hinaus könnte eine neue Waffe in Form eines Schwerts den Weg auf die Schlachtfelder von „Call of Duty: Vanguard“ finden. Auch hier ist ein Hinweis auf „Attack on Titan“ zu finden. In diesem Fall die Codezeile „aot_swords’/’s4_me_swordtitan“.

Die Entwickler von Sledgehammer Games wollten sich zu den aktuellen Gerüchten um das mögliche Crossover bisher nicht äußern.

Been quite a few things found in memory dumps for vanguard. The most interesting one being a mention of a „swordtitan“ aswell as an „aot_titan“ operator.

The theory is that there’ll be an Attack On Titan crossover for vanguard. (Probably sometime december if that is the case) pic.twitter.com/DiPALtUDY6

— Nanikos (@_Nanikos_) November 7, 2021